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Saque ilícito de parte do salário dos secretários parlamentares é revelada pelo g1

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Saque ilícito de parte do salário dos secretários parlamentares é revelada pelo g1
Câmara Dos DeputadosVerba De GabineteVerba De Gabinete Mário Frias
📆5/23/2026 12:12 PM
📰g1
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Um dos comprovantes obtidos pela reportagem do g1 mostra que uma ex-funcionária do gabinete do deputado Mário Frias devolveu parte do salário ao então chefe de gabinete e parentes dele. Outros comprovantes indicam que ela pagou despesas de familiares de Frias.

Os deputados federais recebem, além do salário mensal de R$ 46,4 mil, uma verba extra no valor de R$ 165,8 mil por mês, que é chamada de ‘ verba de gabinete ’ e serve para pagar secretários parlamentares que auxiliam nos gabinetes dos deputados em Brasília e nos estados.

Um dos comprovantes obtidos pela reportagem mostra que uma ex-funcionária do gabinete do deputado Mário Frias recebeu o dinheiro e devolveu parte do salário ao chefe de gabinete e a parentes dele. Além disso, ela pagou despesas de familiares de Frias. A verba de gabinete está exclusivamente ligada ao pagamento da folha de pessoal e varia entre R$ 1.710 e R$ 25.958.

Outra rubrica, a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), cobre outras despesas como passagens aéreas, combustível e alimentação. Em fevereiro de 2026, a verba de gabinete foi atualizada para R$ 165,8 mil por mês para ajustar o aumento do salário dos secretários parlamentares

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g1 /  🏆 7. in BR

Câmara Dos Deputados Verba De Gabinete Verba De Gabinete Mário Frias Ex-Funcionária Do Gabinete Do Deputado Pagou Parte Do Salário Ao Chefe De Gabinete Devolver Parte Do Salário

 

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