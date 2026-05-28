Saquarema recebe representantes de outros municípios para troca de experiências em proteção animal

Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais de Saquarema (SMDA) é visitada por representantes de Silva Jardim e Senador Canedo, que buscam conhecer projetos como o SaquaPet e a estrutura de atendimento veterinário gratuito. A iniciativa reforça a cidade como referência nacional em políticas públicas de bem-estar animal.

A Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais ( SMDA ) de Saquarema tem sido modelo para outras cidades, recebendo recentemente visitas de representantes de Silva Jardim e Senador Canedo para compartilhar experiências em políticas públicas de proteção animal .

Durante a agenda, os visitantes conheceram a estrutura da SMDA, os serviços gratuitos oferecidos e projetos como o SaquaPet, que fornece auxílio financeiro a protetores via Moeda Social. As secretárias de ambas as cidades ressaltaram a importância da troca de informações para fortalecer ações locais.

A SMDA, criada em 2023, foi a primeira da Região dos Lagos focada exclusivamente na causa animal e se destaca pela ampla oferta de serviços, incluindo duas clínicas veterinárias municipais com atendimento aberto e sem agendamento para consultas. Em números recentes, aplicou mais de 3 mil doses de vacinas, realizou mais de 1,5 mil ultrassonografias e cerca de 9,5 mil exames laboratoriais.

Além disso, oferece cirurgias ortopédicas encaminhadas e testes rápidos para doenças como imunodeficiência felina e cinomose canina. Projetos sociais como o Cuida-Pet, campanhas de adoção, mutirões de castração, a Secretaria Itinerante e o Banco de Ração complementam a atuação integrada da secretaria. A secretária Adriana Pereira enfatizou que receber visitantes demonstra que o trabalho desenvolvido está no caminho certo e que a Troca de experiências fortalece a rede de cuidado animal em nível nacional.

A iniciativa de Saquarema mostra como municípios podem colaborar para disseminar práticas eficientes, humanizadas e acessíveis, servindo de referência para a construção de políticas públicas bem-sucedidas em diferentes regiões do país. A integração entre cidades permite adaptar soluções locais com base em exitosas, ampliando o impacto na proteção e no bem-estar animal





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