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Saquarema recebe representantes de outros municípios para troca de experiências em proteção animal

Brasil News

Saquarema recebe representantes de outros municípios para troca de experiências em proteção animal
Proteção AnimalSaquaremaPolíticas Públicas
📆5/28/2026 11:43 PM
📰jornalodia
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Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais de Saquarema (SMDA) é visitada por representantes de Silva Jardim e Senador Canedo, que buscam conhecer projetos como o SaquaPet e a estrutura de atendimento veterinário gratuito. A iniciativa reforça a cidade como referência nacional em políticas públicas de bem-estar animal.

A Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais ( SMDA ) de Saquarema tem sido modelo para outras cidades, recebendo recentemente visitas de representantes de Silva Jardim e Senador Canedo para compartilhar experiências em políticas públicas de proteção animal .

Durante a agenda, os visitantes conheceram a estrutura da SMDA, os serviços gratuitos oferecidos e projetos como o SaquaPet, que fornece auxílio financeiro a protetores via Moeda Social. As secretárias de ambas as cidades ressaltaram a importância da troca de informações para fortalecer ações locais.

A SMDA, criada em 2023, foi a primeira da Região dos Lagos focada exclusivamente na causa animal e se destaca pela ampla oferta de serviços, incluindo duas clínicas veterinárias municipais com atendimento aberto e sem agendamento para consultas. Em números recentes, aplicou mais de 3 mil doses de vacinas, realizou mais de 1,5 mil ultrassonografias e cerca de 9,5 mil exames laboratoriais.

Além disso, oferece cirurgias ortopédicas encaminhadas e testes rápidos para doenças como imunodeficiência felina e cinomose canina. Projetos sociais como o Cuida-Pet, campanhas de adoção, mutirões de castração, a Secretaria Itinerante e o Banco de Ração complementam a atuação integrada da secretaria. A secretária Adriana Pereira enfatizou que receber visitantes demonstra que o trabalho desenvolvido está no caminho certo e que a Troca de experiências fortalece a rede de cuidado animal em nível nacional.

A iniciativa de Saquarema mostra como municípios podem colaborar para disseminar práticas eficientes, humanizadas e acessíveis, servindo de referência para a construção de políticas públicas bem-sucedidas em diferentes regiões do país. A integração entre cidades permite adaptar soluções locais com base em exitosas, ampliando o impacto na proteção e no bem-estar animal

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