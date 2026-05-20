Santos x San Lorenzo: 'O Peixe' pressiona para liderança do Grupo D da Sul-Americana, com a volta de Neymar incerta e a pressão

O Santos, estreante na Sul-Americana, enfrenta a atual líder do Grupo D, San Lorenzo, em um jogo crucial para a liderança e evitar o segundo lugar, que leva à decisão com os eliminados da Libertadores. Uma vitória eleva o Peixe para a primeira posição e garante vaga em fase de mata-mata, implosão ou não.

O Santos, nesta quarta-feira (20) sem Neymar, enfrenta o San Lorenzo-ARG, em jogo crucial para manter-se vivo na liderança do Grupo D da Sul-Americana. A pressão aumenta com a necessidade de vitória para garantir vaga em fase de mata-mata, ao passo que uma derrota leva o time ao segundo e último lugar, aumentando a pressão no elenco e no técnico Cuca.

Tudo sobre o Peixe no novo canal Lance no WhatsApp. Siga o novo canal Lance! Após o anúncio de Carlo Ancelotti como novo treinador do Milan e, apesar do clima leve na cabeça do jogador, há preocupação com a manutenção da forma física até a apresentação na próxima temporada





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