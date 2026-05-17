Santos vs Coritiba: Neymar frustrou e se irritou após confusão na arbitragem, mostra papel da alteração para a câmera

O Coritiba dominou o Santos no primeiro tempo, com dois gols de Breno Lopes e um de Josué, em cobrança de pênalti. Neymar tentou criar as principais jogadas ofensivas do Peixe, mas a equipe pouco conseguiu reagir. Após uma confusão na arbitragem durante sua substituição, o atacante se irritou e mostrou o papel da alteração para a câmera da transmissão de TV. Esta foi a última chance de Neymar mostrar seu futebol a Carlo Ancelotti, que irá divulgar a lista para a final da Copa do Brasil.
Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos No primeiro tempo , o Coritiba foi dominante e abriu 3 a 0 sobre o Santos com dois gols de Breno Lopes e um de Josué , em cobrança de pênalti.
Neymar tentou criar as principais jogadas ofensivas do Peixe, mas a equipe pouco conseguiu reagir.se irritar após uma confusão da arbitragem durante sua substituição nos minutos finais da partida. Esta foi a última chance de o atacante mostrar seu futebol a Carlo Ancelotti, que irá divulgar a lista para a. Na escalação, Cuca optou por deixar Oliva e Barreal no banco de reservas por conta de dores na panturrilha.
Mayke foi titular na lateral direita na vaga de Igor Vinícius, que apresentou um quadro de febre e foi cortado da partida. No ataque, Rollheiser e Moisés acompanharam e também por um erro do quarto árbitro ao levantar a placa de substituição, indicando a saída de Neymar, quando, na verdade, quem deveria deixar o gramado era o lateral-esquerdo Escobar. O camisa 10 foi advertido com cartão amarelo após ir até a beira do campo reclamar da situação.
Em seguida, Neymar mostrou o papel da alteração para a câmera da transmissão de TV. É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsáve
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