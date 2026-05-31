Santos vence o Vitória por 3 a 1 e sai da zona de rebaixamento do Brasileirão

Santos bateu o Vitória por 3 a 1 na Vila Belmiro, subindo para a 15ª colocação e abandonando a zona de risco, enquanto o Vitória permanece vulnerável ao rebaixamento. Gabigol foi expulso após gesto ofensivo, mas a equipe mantinha o controle do jogo.

O Santos conseguiu superar um início hesitante e acabou vencendo o Vitória por 3 a 1 na noite deste sábado, 30 de outubro, manutenção que lhe tirou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro .

Os três pontos obtidos em casa, na Vila Belmiro, fizeram o Peixe subir da 21ª para a 15ª colocação na tabela, embora ainda possa ser ultrapassado pelo Vasco na rodada seguinte. Caso isso aconteça, será o Grêmio o time que permanecerá no Z‑4, enquanto o Santos permanecerá fora da zona de risco.

Por outro lado, a derrota deixou o Vitória com 22 pontos, situação que o coloca vulnerável a ser ultrapassado por até três adversários no fechamento da rodada, aproximando o clube baiano do grupo de risco. No primeiro tempo o jogo começou de forma morna, com ambas as equipes ocupando a zona intermediária do campo e apresentando dificuldades para criar oportunidades claras de gol.

A lentidão no acionamento das jogadas acabou beneficiando o Santos, que conseguiu abrir o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. Miguelito recebeu a bola entre as linhas defensivas do Vitória, girou e finalizou; o chute desviou na barreira e acabou no fundo da rede, vencendo o goleiro Gabriel. O gol despertou o Vitória, que tentou reagir, mas não encontrou espaço suficiente para ameaçar o saldo. A segunda etapa trouxe momentos de maior explosão.

Em apenas 15 minutos, o Santos ampliou o placar duas vezes: Barreal marcou aos 8 minutos e, poucos minutos depois, Gabigol completou o terceiro tanto para o Peixe, consolidando o 3 a 0. No entanto, a partida ganhou um tom de controvérsia quando Gabigol, em reação a uma decisão adversária, fez um gesto obsceno e foi expulso após revisão do VAR.

A expulsão colocou pressão sobre o técnico Jair Ventura, que reorganizou o Vitória com um esquema mais ofensivo, colocando atacantes avançados para pressionar a defesa santista. Essa mudança gerou certo desconforto ao Peixe, que acabou sofrendo o único gol de honra da partida. Renê, do Vitória, marcou aos 27 minutos do segundo tempo, encerrando o placar em 3 a 1. O desempenho de alguns jogadores mereceu destaque.

Gabriel Bontempo, ainda jovem, conduziu o meio‑campo santista com tranquilidade, ditando o ritmo e conseguindo se associar tanto ao setor de criação quanto ao ataque. Miguelito mostrou eficiência ao abrir o placar, aproveitando uma falha da defesa adversária e contando com a sorte do rebote que acabou entrando. Barreal, de forma resumida, esteve bem posicionado para concluir, enquanto Gabigol, apesar da expulsão, foi decisivo ao marcar o terceiro ponto.

Do lado do Vitória, Renê mostrou capacidade de reação ao reduzir a diferença, mas a falta de consistência ao longo da partida acabou custando ao time baiano posições importantes na tabela. Com a vitória, o Santos volta a respirar aliviado e encara a última rodada do primeiro turno contra o Botafogo, em uma partida que acontecerá no Rio de Janeiro. O confronto será decisivo para consolidar a saída da zona de risco antes da pausa para a Copa do Mundo.

Já o Vitória terá pela frente o Vasco, em São Joaquim de Bicas, também buscando recuperar pontuações perdidas e evitar que a margem de risco se estreite ainda mais. Ambas as equipes entram nas próximas partidas com objetivos claros: Santos quer garantir a estabilidade e buscar uma posição mais confortável na tabela, enquanto o Vitória luta para fugir do Z‑4 e manter viva a esperança de terminar a primeira fase em um patamar respeitável





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