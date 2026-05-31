Santos vence a partida contra a Vitória por 3 a 1

O Santos marcou três gols contra a Vitória, com Renê, Gabriel Barbosa e Álvaro Barreal marcando os gols. A Vitória marcou um gol com Renê.

O Santos venceu a partida contra a Vitória por 3 a 1. O primeiro gol foi marcado por Renê com uma cabeça do lado direito da pequena área.

A assistência foi de Diego Tarzia com um cruzamento. Erick tentou marcar com a finalização com o pé esquerdo de um ângulo difícil, mas passou um pouco longe à direita. O Santos também teve uma oportunidade perdida com Álvaro Barreal, que finalizou com o pé esquerdo de mais de 30 metros, mas a finalização foi defendida ao ângulo superior direito.

Diego Tarzia tentou marcar novamente com a cabeça do meio da área, mas a finalização foi defendida ao ângulo superior direito. O Santos marcou novamente com Gabriel Barbosa, que finalizou com a cabeça de muito perto para o centro do gol. A assistência foi de Miguel Terceros com um cruzamento. O Santos marcou novamente com Álvaro Barreal, que finalizou com o pé esquerdo do lado esquerdo da área acertando no centro do gol de bola parada.

Matheuzinho tentou marcar com a cabeça do meio da área, mas a finalização foi defendida ao ângulo superior direito. Matheuzinho tentou marcar novamente com a finalização com o pé direito do meio da área, mas a finalização foi defendida no lado esquerdo do gol.

Renê tentou marcar novamente com a finalização com o pé direito de mais de 30 metros, mas a assistência foi de Emmanuel Martínez N. O Santos marcou novamente com Miguel Terceros, que finalizou com o pé esquerdo de fora da área acertando no centro do gol. A assistência foi de Christian Oliva





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