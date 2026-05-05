Santos enfrenta Deportivo Recoleta na Copa Sul-Americana com Neymar escalado após polêmica

O Santos FC, com Neymar como titular, joga contra o Deportivo Recoleta nesta terça-feira pela Copa Sul-Americana, após polêmica entre o capitão e Robinho Jr. no treino. O jogo será transmitido ao vivo pelo SBT, ESPN e Disney+.

Em meio a uma semana de grande polêmica , o Santos FC se prepara para enfrentar o Deportivo Recoleta nesta terça-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Monumental Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

A partida, válida pela quarta rodada do grupo D da Copa Sul-Americana, terá transmissão ao vivo pelo SBT, SBT Sports (YouTube), ESPN e Disney+ (streaming), além do acompanhamento em tempo real pelo CNN Esportes. O destaque da escalação santista é a presença do capitão Neymar, que inicia o jogo como titular, enquanto o jovem Robinho Jr. começa no banco de reservas.

Os dois jogadores foram protagonistas de uma acalorada discussão durante o treino do último domingo (3), gerando uma das maiores polêmicas do clube nos últimos tempos, ainda sem resolução. A escalação do Deportivo Recoleta conta com Nelson Ferreira na meta; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Lucas Monzón e Pedro Rios na defesa; Alexander Franco, José Espínola, Wilfrido Báez e Junior Noguera no meio-campo; e Kevin Parzajuk e Allan Wlk no ataque. O técnico do time paraguaio é Jorge González.

Já o Santos entra em campo com Gabriel Brazão nos golos; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar na zaga; João Schmidt, Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser no setor defensivo; e Neymar e Gabigol no ataque. O treinador do time paulista é Cuca. A Copa Sul-Americana, um dos principais torneios continentais, já teve diversos campeões ao longo de sua história, com destaque para times como Boca Juniors, São Paulo e Independiente.

O Santos busca uma boa atuação para se manter na briga pela classificação, enquanto o Deportivo Recoleta tenta surpreender em casa. A expectativa é de um jogo intenso, com a presença de Neymar sendo um dos pontos mais aguardados pelos torcedores





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