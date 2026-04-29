Santos empata com San Lorenzo na Copa Sul-Americana, mas Neymar decepciona

O Santos empatou com o San Lorenzo por 1 a 1 em jogo válido pela terceira rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. Apesar do empate, o time brasileiro segue com apenas dois pontos na chave, enquanto os argentinos somam cinco. Neymar teve uma atuação discreta e foi poupado para o próximo compromisso contra o Bahia.
O Santos empatou com o San Lorenzo por 1 a 1 nesta terça-feira, em Buenos Aires, em partida válida pela terceira rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana .
O resultado deixou o time da Vila Belmiro com apenas dois pontos na chave, enquanto os argentinos somaram cinco. Restam três jogos para o fim da fase de grupos, e a equipe brasileira precisa melhorar seu desempenho para avançar na competição. Cuca optou por uma formação com quatro meias, dando mais liberdade a Neymar para atuar perto da área adversária.
No entanto, o time argentino pressionou fortemente, apoiado por sua torcida, e o Santos teve dificuldades para criar jogadas de perigo. A primeira chance clara só apareceu aos 17 minutos, com um chute de longa distância de Rollheiser, que não acertou o gol. O meio-campista argentino parecia estar em um ritmo superior ao restante do time santista, que não conseguia manter a posse de bola e organizar as jogadas.
Enquanto o goleiro Brazão se destacou com boas defesas, a defesa do Santos mostrou fragilidades, especialmente em saídas de bola e lances aéreos, permitindo oportunidades ao San Lorenzo. Neymar, que estava sumido no jogo, foi alvo de uma dura entrada de dois defensores argentinos aos 22 minutos e ainda levou uma joelhada involuntária, precisando de atendimento médico. Aos 27 minutos, o San Lorenzo aproveitou uma falha de Arão no meio de campo.
Cuello recebeu a bola e arriscou um chute da intermediária, que desviou levemente e superou Brazão, abrindo o placar para os argentinos. O gol não abalou o Santos, que respondeu rapidamente. Cinco minutos depois, em jogada bem trabalhada por Neymar e toque de Rollheiser, Gabriel Barbosa bateu rápido e empatou a partida. O gol diminuiu o ímpeto argentino, e o Santos passou a dominar mais as ações ofensivas, buscando a virada.
Neymar, Rollheiser e Bontempo demonstraram bom entrosamento no toque de bola, mantendo o time no ataque. No último lance da primeira etapa, o Santos quase virou o jogo. Em belo contra-ataque, Neymar foi lançado na meia-esquerda e bateu cruzado, mas a bola saiu pela linha de fundo. O segundo tempo começou mais disputado, com várias faltas duras.
As equipes se alternaram no ataque, com o San Lorenzo sendo mais objetivo em suas finalizações, enquanto o Santos tentou jogadas em passes curtos. Em uma delas, Neymar levou perigo à meta de Gill. A partir dos 20 minutos, o jogo perdeu emoção devido ao excesso de faltas e muitas reclamações à arbitragem por parte de ambos os times. Nos acréscimos, o Santos teve uma chance em contra-ataque, mas errou o último passe.
Já o San Lorenzo teve uma falta perigosa, mas Herazo mandou na barreira. As escalações foram as seguintes: San Lorenzo: Gill; Herrera, Romaña, Montenegro e Tripichio; Insaurralde, Gulli (López) e De Ritis; Cuello (Gregório), Auzmendi (Herazo) e Reali (Barrios). Técnico: Gustavo Alvarez. Santos: Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão (João Schmidt), Oliva e Gabriel Bontempo (Thaciano); Neymar, Rollheiser (Barreal) e Gabriel Barbosa (Mateus Xavier).
Técnico: Cuca. Após a partida, Cuca admitiu que Neymar não teve um bom desempenho contra o Coritiba e afirmou que o atacante será poupado no próximo jogo contra o Bahia, citando a carga emocional do jogador
United States Latest News, United States Headlines
