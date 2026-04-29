Head Topics

Santos empata com San Lorenzo na Copa Sul-Americana, mas Neymar decepciona

Esportes News

📆4/29/2026 12:29 AM
📰Terranoticiasbr
159 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 84% · Publisher: 51%

O Santos empatou com o San Lorenzo por 1 a 1 em jogo válido pela terceira rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. Apesar do empate, o time brasileiro segue com apenas dois pontos na chave, enquanto os argentinos somam cinco. Neymar teve uma atuação discreta e foi poupado para o próximo compromisso contra o Bahia.

O Santos empatou com o San Lorenzo por 1 a 1 nesta terça-feira, em Buenos Aires, em partida válida pela terceira rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana .

O resultado deixou o time da Vila Belmiro com apenas dois pontos na chave, enquanto os argentinos somaram cinco. Restam três jogos para o fim da fase de grupos, e a equipe brasileira precisa melhorar seu desempenho para avançar na competição. Cuca optou por uma formação com quatro meias, dando mais liberdade a Neymar para atuar perto da área adversária.

No entanto, o time argentino pressionou fortemente, apoiado por sua torcida, e o Santos teve dificuldades para criar jogadas de perigo. A primeira chance clara só apareceu aos 17 minutos, com um chute de longa distância de Rollheiser, que não acertou o gol. O meio-campista argentino parecia estar em um ritmo superior ao restante do time santista, que não conseguia manter a posse de bola e organizar as jogadas.

Enquanto o goleiro Brazão se destacou com boas defesas, a defesa do Santos mostrou fragilidades, especialmente em saídas de bola e lances aéreos, permitindo oportunidades ao San Lorenzo. Neymar, que estava sumido no jogo, foi alvo de uma dura entrada de dois defensores argentinos aos 22 minutos e ainda levou uma joelhada involuntária, precisando de atendimento médico. Aos 27 minutos, o San Lorenzo aproveitou uma falha de Arão no meio de campo.

Cuello recebeu a bola e arriscou um chute da intermediária, que desviou levemente e superou Brazão, abrindo o placar para os argentinos. O gol não abalou o Santos, que respondeu rapidamente. Cinco minutos depois, em jogada bem trabalhada por Neymar e toque de Rollheiser, Gabriel Barbosa bateu rápido e empatou a partida. O gol diminuiu o ímpeto argentino, e o Santos passou a dominar mais as ações ofensivas, buscando a virada.

Neymar, Rollheiser e Bontempo demonstraram bom entrosamento no toque de bola, mantendo o time no ataque. No último lance da primeira etapa, o Santos quase virou o jogo. Em belo contra-ataque, Neymar foi lançado na meia-esquerda e bateu cruzado, mas a bola saiu pela linha de fundo. O segundo tempo começou mais disputado, com várias faltas duras.

As equipes se alternaram no ataque, com o San Lorenzo sendo mais objetivo em suas finalizações, enquanto o Santos tentou jogadas em passes curtos. Em uma delas, Neymar levou perigo à meta de Gill. A partir dos 20 minutos, o jogo perdeu emoção devido ao excesso de faltas e muitas reclamações à arbitragem por parte de ambos os times. Nos acréscimos, o Santos teve uma chance em contra-ataque, mas errou o último passe.

Já o San Lorenzo teve uma falta perigosa, mas Herazo mandou na barreira. As escalações foram as seguintes: San Lorenzo: Gill; Herrera, Romaña, Montenegro e Tripichio; Insaurralde, Gulli (López) e De Ritis; Cuello (Gregório), Auzmendi (Herazo) e Reali (Barrios). Técnico: Gustavo Alvarez. Santos: Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão (João Schmidt), Oliva e Gabriel Bontempo (Thaciano); Neymar, Rollheiser (Barreal) e Gabriel Barbosa (Mateus Xavier).

Técnico: Cuca. Após a partida, Cuca admitiu que Neymar não teve um bom desempenho contra o Coritiba e afirmou que o atacante será poupado no próximo jogo contra o Bahia, citando a carga emocional do jogador

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Terranoticiasbr /  🏆 29. in BR

Santos San Lorenzo Copa Sul-Americana Neymar Futebol

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Confira retrospecto entre Santos e San Lorenzo; times se enfrentam pela Sul-AmericanaConfira retrospecto entre Santos e San Lorenzo; times se enfrentam pela Sul-AmericanaO Santos e o San Lorenzo vão se enfrentar pela 7ª vez na história nesta terça-feira (28), pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana.
Read more »

San Lorenzo x Santos: onde assistir e prováveis escalaçõesSan Lorenzo x Santos: onde assistir e prováveis escalaçõesEquipes de San Lorenzo e Santos se enfrentam nesta terça-feira (28), às 19h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos do torneio
Read more »

Com Neymar, Santos divulga lista de relacionados para duelo com o San LorenzoCom Neymar, Santos divulga lista de relacionados para duelo com o San LorenzoSantos divulgou a lista de relacionados para a viagem a Buenos Aires, na Argentina, para duelo com o San Lorenzo, pela Sul-Americana
Read more »

Com Neymar e Gabigol, Santos está escalado para enfrentar o San LorenzoCom Neymar e Gabigol, Santos está escalado para enfrentar o San LorenzoEquipes de San Lorenzo e Santos se enfrentam logo mais, em Buenos Aires, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana
Read more »

San Lorenzo x Santos: Confronto Decisivo na Copa Sul-AmericanaSan Lorenzo x Santos: Confronto Decisivo na Copa Sul-AmericanaAcompanhe a cobertura completa da partida entre San Lorenzo e Santos, pela terceira rodada da fase de grupos da CONMEBOL Copa Sul-Americana 2026. Análise do histórico, situação dos times e lances importantes do jogo.
Read more »

Cena envolvendo Neymar viraliza em San Lorenzo x Santos: 'Não conseguia acreditar'Cena envolvendo Neymar viraliza em San Lorenzo x Santos: 'Não conseguia acreditar'Veja cena que viralizou na internet envolvendo Neymar e garoto argentino, antes da partida entre San Lorenzo x Santos.
Read more »



Render Time: 2026-04-29 03:29:14