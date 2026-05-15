Santander Brasil Revista Projeções Econômicas para 2026, com Elevada Taxa de Prestações e Câmbio Forte

O Santander Brasil modificou suas projeções econômicas para o ano de 2026, elevando a perspectiva de crescimento do PIB de 1,5% para 1,8%, em função do aumento dos preços do petróleo, bens industriais, alimentos, e da desaceleração no Banco Central. O banco projetou ainda uma inflação elevada no período, de 5,1%, na comparação com 4,5% projetados antes.
Santander Brasil Ajusta Projeções Econômicas para 2026: PIB e Inflação em Alta O Santander Brasil revisou suas projeções para a economia em 2026, elevando a expectativa de crescimento do PIB de 1,5% para 1,8% e a inflação de 4,5% para 5,1%, devido ao aumento dos preços do petróleo, bens industriais e alimentos.
O economista Marcus Caruso destacou que o preço do petróleo Brent, impulsionado por tensões no Oriente Médio, deve se manter alto, beneficiando a balança comercial do Brasil. Com incertezas externas, a previsão para a taxa Selic é de uma redução mais lenta, chegando a 13,25% ao fim de 2026
Santander Brasil Projeções Econômicas PIB Inflação Preço Do Petróleo Banco Central Taxa Selic Balanço Comercial Atividade Exportadora
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ao vivo: Atlético-GO x Athletico-PR | Copa do Brasil 2026Siga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »
Ao vivo: Confiança-SE x Grêmio | Copa do Brasil 2026Siga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »
Botafogo perde para a Chapecoense e dá adeus à Copa do Brasil de 2026No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.
Read more »
Ao vivo: Vitória x Flamengo | Copa do Brasil 2026Siga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »