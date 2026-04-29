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Santander Brasil registra lucro de R$ 3,788 bilhões no primeiro trimestre de 2026

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Santander Brasil registra lucro de R$ 3,788 bilhões no primeiro trimestre de 2026
SantanderLucroResultados Financeiros
📆4/29/2026 10:51 AM
📰valoreconomico
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O banco apresentou queda nos lucros em comparação com o trimestre anterior e o mesmo período do ano anterior, mas manteve uma posição sólida no mercado financeiro brasileiro. A inadimplência apresentou leve aumento.

O Santander Brasil divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2026, apresentando um lucro gerencial de R$ 3,788 bilhões, uma diminuição de 7,3% em relação ao trimestre anterior e de 1,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O lucro contábil do banco atingiu R$ 3,725 bilhões, com quedas de 7,4% no trimestre e 1,4% nos últimos 12 meses. Apesar dessas reduções, o banco manteve uma posição sólida como o terceiro maior banco privado do país em ativos. A margem financeira bruta registrou R$ 15,812 bilhões, com um aumento trimestral de 3,1%, mas uma queda anual de 0,7%.

As despesas com provisões para devedores duvidosos (PDD) somaram R$ 6,344 bilhões, um aumento de 3,9% em relação ao trimestre anterior, mas uma diminuição de 0,7% em relação ao primeiro trimestre de 2025. As comissões e tarifas bancárias alcançaram R$ 5,435 bilhões, apresentando uma queda de 5,5% no trimestre, mas um aumento de 5,8% em relação ao ano anterior.

As despesas gerais totalizaram R$ 6,633 bilhões, permanecendo estáveis em relação ao trimestre anterior, mas com um aumento de 0,9% em relação ao ano anterior. O retorno sobre o patrimônio (ROE) ajustado ficou em 16%, comparado a 17,6% no trimestre anterior e 17,5% no primeiro trimestre de 2025. O índice de Basileia se manteve em um nível confortável de 15,2%, ligeiramente abaixo dos 15,4% do trimestre anterior, mas acima dos 14,3% do ano anterior.

A carteira de crédito expandida do Santander encerrou março com um saldo de R$ 705,582 bilhões, uma redução de 0,4% no trimestre e um aumento de 3,4% em relação a março de 2025. A carteira de pessoas físicas, que representa uma parcela significativa dos negócios do Santander, diminuiu 1,3% no trimestre e 1,1% no ano, atingindo R$ 265,261 bilhões. Essa queda foi atribuída à sazonalidade em cartões de crédito e à retração no consignado.

Em contrapartida, o financiamento ao consumo apresentou um crescimento de 1,7% em relação a dezembro e um aumento de 14,2% em relação a março do ano anterior, totalizando R$ 95,442 bilhões. A carteira de pessoas jurídicas registrou uma leve queda de 0,2% no trimestre, mas um aumento de 4,3% no ano, alcançando R$ 344,880 bilhões. A carteira de grandes empresas permaneceu estável no trimestre, com um impacto negativo da variação cambial compensado pelo crescimento em títulos e avais.

A carteira de pequenas e médias empresas também se manteve estável no trimestre, com um aumento de 9,9% no ano, refletindo a expansão da oferta de produtos e o fortalecimento do relacionamento com os clientes. A inadimplência do Santander Brasil aumentou para 3,3% na carteira de crédito no primeiro trimestre de 2026, em comparação com 3,1% em dezembro de 2025 e 2,8% em março de 2025.

A inadimplência de pessoas físicas subiu para 4,9%, enquanto a de pessoas jurídicas aumentou para 1,8%. A inadimplência em pequenas e médias empresas atingiu 6,0%, e a de grandes empresas ficou em 0,2%. O banco observou que o aumento da inadimplência foi mais pronunciado entre pessoas físicas de menor renda e empresas de menor faturamento. O Santander destacou que o aprimoramento das regras de baixa a prejuízo implementadas em 2025 deverá impactar os índices de inadimplência ao longo de 2026.

A inadimplência de curto prazo (15 a 90 dias) também aumentou para 3,4% em março, com aumentos semelhantes em pessoas físicas e jurídicas. Apesar do cenário macroeconômico desafiador e da sazonalidade negativa, o banco ressaltou que o índice permaneceu relativamente estável no trimestre

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