San Lorenzo x Santos: Confronto Decisivo na Copa Sul-Americana

Acompanhe a cobertura completa da partida entre San Lorenzo e Santos, pela terceira rodada da fase de grupos da CONMEBOL Copa Sul-Americana 2026. Análise do histórico, situação dos times e lances importantes do jogo.

A noite de Buenos Aires promete ser intensa com o confronto entre San Lorenzo e Santos , válido pela terceira rodada da fase de grupos da CONMEBOL Copa Sul-Americana de 2026.

O Estádio Pedro Bidegain, também conhecido como El Nuevo Gasómetro, será o palco desta disputa que carrega consigo um histórico breve, porém competitivo, entre os dois clubes. A partida, com início marcado para as 19h00, horário de Brasília, terá a arbitragem do colombiano Jhon Ospina, auxiliado pela equipe de VAR liderada por David Rodríguez, também da Colômbia.

O San Lorenzo, jogando em casa, busca consolidar sua liderança no Grupo D, enquanto o Santos, lanterna da chave, precisa desesperadamente de uma vitória para reacender suas esperanças na competição. O histórico de confrontos diretos entre San Lorenzo e Santos revela um equilíbrio delicado. Em quatro partidas disputadas ao longo da história, o Santos leva uma ligeira vantagem com duas vitórias, contra uma do San Lorenzo e um empate.

No entanto, quando o jogo é realizado em Buenos Aires, a disputa se torna mais acirrada, com cada equipe conquistando uma vitória em dois confrontos já realizados. O San Lorenzo chega a este jogo com quatro pontos somados, resultado de um empate em 1 a 1 contra o Recoleta na estreia e uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o Cuenca em casa.

A equipe argentina demonstra solidez defensiva e eficiência no ataque, características que a credenciam como favorita neste confronto. Do outro lado, o Santos enfrenta uma situação delicada, ocupando a última posição do grupo com apenas um ponto conquistado. A equipe paulista perdeu na estreia para o Cuenca por 1 a 0 e empatou em casa contra o Recoleta em 1 a 1.

O desempenho abaixo do esperado tem gerado preocupação entre os torcedores e a necessidade de uma reviravolta imediata é evidente. A partida contra o San Lorenzo representa uma oportunidade crucial para o Santos se reerguer e voltar à briga por uma vaga na próxima fase da competição. Durante o jogo, vimos momentos de grande intensidade e defesas espetaculares. Benjamín Rollheiser demonstrou velocidade e ousadia ao tentar o chute, mas a bola passou perto do gol defendido por Orlando Gill.

Jhohan Romaña se destacou na defesa, afastando o perigo em um cruzamento, mas Rodrigo Auzmendi quase marcou à queima-roupa, sendo impedido por uma defesa milagrosa de Gabriel Brazão. Alexis Cuello também testou a defesa do Santos, mas Gabriel Brazão novamente se mostrou eficiente, cedendo apenas um escanteio. Nicolás Tripichio tentou a sorte com um chute de dentro da área, mas o goleiro do Santos estava atento.

Gabriel Barbosa recebeu um passe em profundidade de Rollheiser, mas a bola foi um pouco forte demais, ficando com Gill. A partida também foi marcada por erros de passe, como o tiro de meta mal executado por Gabriel Brazão, que resultou em um arremesso lateral para o San Lorenzo. A disputa promete ser acirrada, com ambas as equipes buscando a vitória a todo custo.

O Grupo D, que também conta com Deportivo Cuenca e Deportivo Recoleta, está se mostrando bastante competitivo, e cada ponto conquistado é fundamental para garantir a classificação para a próxima fase. A torcida do San Lorenzo, presente em peso no Estádio Pedro Bidegain, espera ver sua equipe em mais uma noite de glória, enquanto os jogadores do Santos buscam superar as dificuldades e mostrar sua força em território adversário





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