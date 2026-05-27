San Lorenzo perde para Recoleta em jogo truncado

San Lorenzo não aproveitou as oportunidades e foi derrotado por 1 a 0 pelo Recoleta, em partida válida pelo campeonato.

O San Lorenzo voltou a desperdiçar uma grande oportunidade de somar pontos no campeonato ao perder por 1 a 0 para o Recoleta , em um jogo marcado por chances perdidas e um gol decisivo no contra-ataque.

A partida começou com o San Lorenzo dominando as ações ofensivas, criando várias situações de perigo nos primeiros minutos. Logo no início, Gregorio Rodríguez teve uma chance clara de cabeça após escanteio, mas não conseguiu direcionar a bola. Em seguida, Nicolás Tripichio também assustou o goleiro adversário com uma finalização de pé direito, mas a bola não entrou. Aos poucos, o Recoleta foi se segurando na defesa e tentava sair em velocidade nos contra-ataques.

A pressão do San Lorenzo continuou intensa. Alexis Cuello, de cabeça, obrigou o goleiro a fazer uma grande defesa no ângulo superior esquerdo. Facundo Gulli e Mathías de Ritis também tiveram suas oportunidades, mas pecaram na pontaria ou esbarraram na defesa adversária.

Por outro lado, o Recoleta mostrava eficiência nas poucas investidas. Em um lance de escanteio, Allan Wlk cabeceou perigosamente, mas a bola foi por cima do gol. O jogo seguiu com o San Lorenzo no ataque, mas sem conseguir furar o bloqueio defensivo. Aos poucos, o cansaço começou a aparecer, e o Recoleta aproveitou para explorar os espaços deixados.

O gol da vitória surgiu em um contra-ataque rápido. Pedro Ríos lançou Allan Wlk em profundidade, que dominou e bateu com precisão no canto inferior esquerdo, sem chances para o goleiro do San Lorenzo. Após o gol, o time da casa se lançou ao ataque em busca do empate, mas a defesa do Recoleta se fechou bem. Rodrigo Auzmendi e Facundo Gulli ainda tiveram chances, mas novamente pararam no goleiro ou na falta de pontaria.

O jogo terminou com uma vitória magra, mas merecida do Recoleta, enquanto o San Lorenzo lamenta mais uma oportunidade perdida. Com este resultado, o San Lorenzo permanece na metade inferior da tabela, precisando melhorar urgentemente sua efetividade ofensiva





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