San Antonio Spurs domina Portland Trail Blazers e abre 3 a 1 na série dos playoffs da NBA

Os Spurs venceram o Portland Trail Blazers por 114 a 93 no Jogo 4 da primeira rodada da Conferência Oeste dos playoffs da NBA, abrindo 3 a 1 na série. De'Aaron Fox e Victor Wembanyama foram os destaques, com Wembanyama retornando de uma concussão e brilhando com 27 pontos, 11 rebotes, 7 bloqueios e 4 roubos. O Jogo 5 será em San Antonio, onde os Spurs podem fechar a classificação.

O San Antonio Spurs conquistou uma vitória impressionante sobre o Portland Trail Blazers por 114 a 93 no último domingo, 26, no quarto jogo da primeira rodada da Conferência Oeste dos playoffs da NBA .

Com esse resultado, os Spurs abriram uma vantagem de 3 a 1 na série de sete jogos, colocando-se em uma posição favorável para avançar à próxima fase. De'Aaron Fox foi o principal artífice da vitória, liderando o ataque com 28 pontos, enquanto Victor Wembanyama, que retornou após passar pelo protocolo de concussão, teve um desempenho excepcional com 27 pontos, 11 rebotes, 7 bloqueios e 4 roubos de bola.

Mesmo após ficar fora do terceiro jogo, Wembanyama demonstrou um impacto defensivo imediato e foi crucial para a reação dos Spurs, que chegaram a estar 19 pontos atrás no placar. Stephon Castle também contribuiu significativamente com 16 pontos e 8 assistências, enquanto Devin Vassell adicionou 11 pontos ao placar. O time texano dominou o segundo tempo, marcando 73 pontos contra apenas 35 do Portland, consolidando a vitória.

Pelo lado do Trail Blazers, Deni Avdija foi o principal marcador com 26 pontos, seguido por Jrue Holiday com 20 e Jerami Grant, que contribuiu com 17 pontos saindo do banco. O quinto jogo da série está marcado para a próxima terça-feira, em San Antonio, onde os Spurs terão a chance de fechar a classificação para a próxima fase.

Wembanyama, além de seu desempenho notável no jogo, também foi eleito o Defensor do Ano da NBA, recebendo 100% dos votos, um feito histórico que consolida sua posição como um dos jogadores mais impactantes da liga. A vitória dos Spurs não só reforça sua força coletiva, mas também destaca a importância de Wembanyama como peça-chave para o sucesso da equipe.

Com a série já em vantagem, os Spurs buscam agora fechar a classificação em casa, enquanto o Portland tenta evitar a eliminação e prolongar a disputa. O próximo jogo promete ser emocionante, com os Spurs buscando a vitória definitiva e os Trail Blazers tentando evitar a derrota em território adversário





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