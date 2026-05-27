Samsung registra aumento de 50 vezes no lucro do primeiro trimestre após acordo com o governo

A Samsung anunciou um aumento de 50 vezes no lucro do primeiro trimestre, impulsionado pela produção de chips, após uma disputa de cinco meses mediada pelo governo. Isso gerou alívio e preocupação na Coreia do Sul, já que a empresa representa cerca de um quarto das exportações do país. No entanto, o acordo também gerou preocupação por parte do presidente sul-coreano Lee Jae Myung, de grupos empresariais e acadêmicos, que argumentam que é ilegal porque não foi aprovado em assembleia geral de acionistas. O acordo beneficia principalmente os funcionários da divisão de chips de memória da empresa, enquanto os trabalhadores das divisões de eletrônicos de consumo receberão muito pouco em comparação. Isso gerou descontentamento entre os funcionários, que perderam a motivação. Apesar disso, a Samsung ainda ficou atrás do ganho estelar de 29% no mesmo período da SK Hynix, que se beneficiou do frenesi dos investidores em relação à IA.

A Samsung anunciou um aumento de 50 vezes no lucro do primeiro trimestre, impulsionado pela produção de chips, após uma disputa de cinco meses mediada pelo governo.

Isso gerou alívio e preocupação na Coreia do Sul, já que a empresa representa cerca de um quarto das exportações do país. Se o acordo não tivesse sido alcançado, uma greve de 18 dias poderia ter prejudicado a economia e afetado o fornecimento global de chips.

No entanto, o acordo também gerou preocupação por parte do presidente sul-coreano Lee Jae Myung, de grupos empresariais e acadêmicos, que argumentam que é ilegal porque não foi aprovado em assembleia geral de acionistas. O acordo beneficia principalmente os funcionários da divisão de chips de memória da empresa, enquanto os trabalhadores das divisões de eletrônicos de consumo receberão muito pouco em comparação. Isso gerou descontentamento entre os funcionários, que perderam a motivação.

Apesar disso, a Samsung ainda ficou atrás do ganho estelar de 29% no mesmo período da SK Hynix, que se beneficiou do frenesi dos investidores em relação à IA





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