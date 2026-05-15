Samsung e sindicato clash sobre bônus; trabalhadores ameaçam greve histórica

Mais de 45 mil trabalhadores estão ameaçando realizar a maior greve da história do conglomerado sul-coreano devido a um impasse salarial com a Samsung Electronics. A empresa ofereceu o pagamento de bônus, mas quer dar a 27 mil funcionários que trabalham com microprocessadores de memória pelo menos seis vezes mais do que aos outros trabalhadores de seus negócios de design e fabricação de chips lógicos.

Descontentamento entre os trabalhadores da Samsung aumentou em 2025 depois que a rival SK Hynix aboliu seu teto salarial por dez anos, que gerou preocupações dentro do governo, abalou investidores estrangeiros e ameaçou cadeias de suprimentos globais, baseia-se em uma questão crucial: quem deve compartilhar os despojos do boom da inteligência artificial?

Mais de 45 mil trabalhadores estão ameaçando realizar a maior greve da história do conglomerado sul-coreano a partir da próxima quinta-feira, reduzindo a produção de chips de memória, enquanto a Samsung e seu sindicato lutam para encontrar um acordo sobre o pagamento de bônus. A Samsung Electronics, que obteve enormes lucros com a escassez global de chips de memória, ofereceu o pagamento de bônus aos funcionários.

No entanto, a empresa quer dar a 27 mil deles que trabalham com microprocessadores de memória pelo menos seis vezes mais do que aos outros trabalhadores de seus negócios de design e fabricação de chips lógicos





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Samsung Labor Grievance Salary Bônus

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