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Samira Sobre Relacionamentos Pós-BBB 26: 'Não Conversei com Ninguém'

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Samira Sobre Relacionamentos Pós-BBB 26: 'Não Conversei com Ninguém'
SamiraBBB 26Juliano Floss
📆4/25/2026 3:27 AM
📰jornalextra
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Ex-participante do BBB 26, Samira, declara não ter tido contato com Juliano Floss, Milena e Ana Paula após o reality show, gerando especulações sobre o futuro de suas amizades. Outras notícias do entretenimento, esporte e política também em destaque.

A ex-participante do Big Brother Brasil 26, Samira , abordou a questão de seus relacionamentos com outros membros da casa, especificamente Juliano Floss , Milena e Ana Paula , após o término do reality show.

A declaração veio após um dia repleto de compromissos nos Estúdios Globo, onde Samira dedicou tempo para interagir com fãs que a aguardavam na saída. Em um vídeo que circulou nas redes sociais, a ex-sister foi questionada diretamente sobre o estado de suas amizades formadas durante o programa. Sua resposta foi direta e concisa: 'Não conversei com ninguém'. A pergunta específica sobre o fim da amizade com Juliano Floss gerou uma resposta igualmente evasiva.

Quando um fã perguntou se a amizade com Juliano havia terminado, Samira reiterou que não teve contato com ele desde o fim do programa, respondendo simplesmente: 'Não sei gente, não conversei com ninguém'. A insistência do fã, que mencionou relatos de que eles haviam deixado de se seguir nas redes sociais, não provocou uma elaboração adicional por parte de Samira.

Essa falta de comunicação e a ausência de esclarecimentos alimentaram especulações sobre possíveis desentendimentos ou distanciamentos entre os ex-companheiros de casa. A dinâmica dentro do 'Quarto Sonho da Eternidade', que abrigou Samira, Juliano, Milena e Ana Paula, foi marcada por momentos de união, conflitos e estratégias de jogo, o que torna a falta de contato pós-programa ainda mais intrigante para os seguidores do reality. Enquanto isso, outras notícias do universo do entretenimento e do esporte ganham destaque.

Solange Couto, também participante do BBB 26, causou polêmica ao comentar sobre a aparência do cachorro de Jonas, chegando a chamá-lo de 'feio'. O animal, que possui um perfil próprio nas redes sociais com mais de 20 mil seguidores, tornou-se alvo de comentários e debates. No carnaval, frases marcantes proferidas por Sol Vega, outra integrante do BBB 26, como 'Se toca, Babu!

', ganharam popularidade nos blocos de rua e nas redes sociais, demonstrando o impacto da participante no imaginário popular. Juliano Floss também compartilhou suas experiências pessoais, revelando que a harmonização facial de sua ex-namorada causou um 'trauma', gerando uma resposta indireta de Vivi Wanderley, que fez referência ao álbum da cantora Marina Sena.

Além disso, o cenário político e econômico também apresenta novidades, como o anúncio da Aneel sobre a cobrança adicional na conta de luz em maio, a defesa de Juliano Cazarré contra críticas após o lançamento de um projeto voltado a homens, e o início do Fight do Milhão 2026 com transmissão ao vivo na TV Globo e ações em prol da causa animal. O Arnold Sports Festival South America 2026 também se aproxima, prometendo uma programação diversificada de lutas no Fight Pavilion em São Paulo.

No âmbito esportivo, a arbitragem em uma partida entre Flamengo e Vitória pela Copa do Brasil gerou controvérsia, com reclamações da equipe baiana sobre lances passíveis de expulsão e a lembrança de declarações do presidente rubro-negro sobre o scouting de árbitros, conforme noticiado por um jornal português

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