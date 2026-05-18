Samir Xaud emocionado ao anunciar Seleção Brasileira para Copa do Mundo

Samir Xaud, presidente da CBF, emocionou-se ao anunciar a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. Xaud destacou o início de um novo ciclo para o futebol brasileiro e demonstrou confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido pela nova gestão da entidade.

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, sob o comando do técnico Carlo Ancelotti , teve palavra do presidente da CBF , Samir Xaud , que falou emocionado.

Antes do anúncio da lista de jogadores, nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, o dirigente destacou o início de um novo ciclo para o futebol brasileiro e demonstrou confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido pela nova gestão da entidade. Xaud assumiu a presidência da CBF praticamente junto com a chegada de Ancelotti ao comando da Seleção Brasileira, em maio de 2025.

O dirigente classificou o momento como especial e afirmou estar otimista com os rumos da equipe nacional. O presidente ressaltou que a entidade atravessa um período de mudanças e reconstrução, enfatizando o trabalho realizado nos bastidores para fortalecer o futebol brasileiro. Samir Xaud também pediu confiança da torcida no projeto liderado pela comissão técnica de Ancelotti, citando a estrutura montada pela CBF para o desenvolvimento do trabalho. O recado que tenho para todos é de confiança.

Confiem e acreditem em nosso trabalho. Foi feito em um ano, com Ancelotti, Rodrigo Caetano e toda a comissão técnica. Toda a estrutura foi fornecida para fazermos um grande trabalho. Estou muito confiante neste hexa.

Eu e o Mister (Ancelotti) estamos muito confiantes de que esse hexa vem. A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção ainda tem dois amistosos: dia 30, contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, já nos Estados Unidos.

A final do Mundial, que terá um show no intervalo, está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium. É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável





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