Sam Altman e Elon Musk: julgamento contra Musk por acusações de OpenAI

Um júri dos Estados Unidos decidiu contra Elon Musk no processo em que o bilionário acusava a OpenAI, dona do ChatGPT, de ter se afastado de sua missão original. Os jurados concluíram que a empresa não pode ser responsabilizada pelas acusações de Musk de que teria deixado de priorizar o desenvolvimento de inteligência artificial para beneficiar a humanidade.

Sam Altman e Elon Musk — Foto: Fotos: Reuters Um júri dos Estados Unidos decidiu nesta segunda-feira (18) contra Elon Musk no processo em que o bilionário acusava a OpenAI, dona do ChatGPT, de ter se afastado de sua missão original.

Os jurados concluíram que a empresa não pode ser responsabilizada pelas acusações de Musk de que teria deixado de priorizar o desenvolvimento de inteligência artificial para beneficiar a humanidade. O julgamento começou em 28 de abril e foi visto como um momento importante para o futuro da OpenAI e da inteligência artificial de forma geral, especialmente no debate sobre como essa tecnologia deve ser usada e quem deve lucrar com ela.

Atualmente, a inteligência artificial é utilizada em diversas áreas, como educação, reconhecimento facial, consultoria financeira, jornalismo, pesquisas jurídicas, diagnósticos médicos e até na criação de vídeos falsos conhecidos como ‘deepfakes’. Guia do empreendedor: Renda extra vs negócio principal Ao mesmo tempo, a tecnologia desperta desconfiança e preocupação, principalmente pelo temor de que substitua empregos. O veredicto foi anunciado após 11 dias de depoimentos e debates no tribunal, marcados por questionamentos sobre a credibilidade tanto de Musk quanto de Sam Altman.

Os dois lados se acusaram mutuamente de priorizar interesses financeiros em vez do benefício público. Na fase final do julgamento, o advogado de Musk, Steven Molo, afirmou aos jurados que várias testemunhas colocaram em dúvida a sinceridade de Altman ou chegaram a chamá-lo de mentiroso. Ele também destacou que Musk evitou afirmar, durante o julgamento, que era totalmente confiável.

‘A credibilidade de Sam Altman está diretamente em jogo’, disse Molo. ‘Se vocês não acreditarem nele, eles não podem vencer. ’ Entenda a disputa Elon Musk é interrogado por Russell Cohen, advogado da Microsoft, durante o processo de Musk sobre a conversão da OpenAI para lucro em um tribunal federal em Oakland, Califórnia, EUA, em 30 de abril de 2026, em um retrato no tribunal.

— Foto: REUTERS/Vicki Behringer Musk acusou a OpenAI de tentar enriquecer investidores e pessoas ligadas à organização às custas da missão original da empresa, além de não dar prioridade à segurança da inteligência artificial. Segundo ele, a Microsoft sabia desde o início que a OpenAI estava mais focada em lucro do que em altruísmo.

A OpenAI rebateu dizendo que Musk demorou demais para alegar quebra do acordo original e afirmou que foi o próprio empresário quem passou a demonstrar maior interesse financeiro no setor de IA.

‘O Sr. Musk pode ter o toque de Midas — expressão usada para descrever alguém que transforma quase tudo em sucesso ou lucro — em algumas áreas, mas não em inteligência artificial’, afirmou William Savitt, advogado da OpenAI, na argumentação final. A OpenAI disputa espaço no mercado de IA com empresas como a Anthropic e a xAI e se prepara para uma possível abertura de capital que pode avaliar a companhia em cerca de US$ 1 trilhão (cerca de R$ 7,2 trilhões).

Um executivo da Microsoft afirmou no julgamento que a empresa já investiu mais de US$ 100 bilhões em sua parceria com a OpenAI. Já a xAI, de Musk, agora integra a SpaceX, que também prepara uma abertura de capital que pode superar a da OpenAI em tamanho





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Anthropic: A empresa lançada no mesmo ano da OpenAI se torna líder em IA, com US$ 1 trilhão de avaliação, superando a OpenAIEm 2026, a Anthropic, fundada por Dario Amodei e geralmente associada ao Claude, superou a OpenAI em liderança em IA. Com um ritmo intenso de lançamentos e foco no mercado corporativo, a empresa teve uma receita explosiva que quase triplicou em quatro anos, chegando a US$ 45 bilhões. Hoje, a Anthropic é avaliada em US$ 1 trilhão e atrai investimentos de empresas como Google e Amazon, mas tem controvérsias políticas. Um dos pilares que ajudaram a empresa a se destacar foram os plugins de integração, como o MCP, e sua compreensão melhor do mundo das automações no universo corporativo.

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