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Salvador terá uma semana de céu parcialmente nublado com chuva fraca a partir de quinta-feira

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Salvador terá uma semana de céu parcialmente nublado com chuva fraca a partir de quinta-feira
SalvadorCéu Parcialmente NubladoChuva Fraca
📆6/8/2026 1:19 PM
📰CNNBrasil
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A capital da Bahia está prevista para ter uma semana de céu parcialmente nublado, com temperaturas variando entre mínimas de 24°C e máximas de 27°C. A chuva deve aparecer a partir de quinta-feira, com maior intensidade na sexta-feira, quando a probabilidade chega a 100%. Os ventos serão moderados ao longo da semana, com rajadas mais fortes no sábado.

Salvador , capital da Bahia , está prevista para ter uma semana de céu parcialmente nublado entre segunda-feira, 8, e domingo, 14 de junho. Durante esse período, as temperaturas variarão entre mínimas de 24°C e máximas de 27°C. A chuva deve aparecer a partir de quinta-feira, com maior intensidade na sexta-feira, quando a probabilidade chega a 100%.

Os ventos serão moderados ao longo da semana, com rajadas mais fortes no sábado. Na segunda-feira, o céu estará parcialmente nublado com períodos de sol, com temperaturas variando entre 25°C de mínima e 26°C de máxima. A umidade do ar estará em 66% e não há previsão de chuva. Os ventos soprarão a 5,73 m/s e o índice ultravioleta será moderado, com valor de 6,56.

Na terça-feira, o céu ficará encoberto, com temperaturas variando entre 25°C de mínima e 26°C de máxima. A umidade do ar estará em 65% e não há previsão de chuva. Os ventos soprarão a 5,36 m/s e o índice ultravioleta sobe para 8,41, exigindo proteção ao se expor ao sol. Na quarta-feira, o céu terá nuvens dispersas, com temperaturas variando entre 24°C de mínima e 25°C de máxima.

A umidade do ar estará em 67% e não há previsão de chuva. Os ventos soprarão a 4,77 m/s e o índice ultravioleta permanecerá elevado, com valor de 8,47. Na quinta-feira, a manhã começará com céu parcialmente nublado e a tarde terá previsão de chuva fraca. As temperaturas variarão entre 25°C de mínima e 26°C de máxima, com sensações térmicas entre 26°C durante o dia e 27°C à noite.

A umidade do ar estará em 67% e a probabilidade de chuva é de 20%, com volume estimado de 0,27 mm. Os ventos soprarão a 5,51 m/s e o índice ultravioleta será de 6,63. Na sexta-feira, o dia será de chuva fraca com céu parcialmente nublado, com temperaturas variando entre 25°C de mínima e 26°C de máxima. A umidade do ar estará em 73% e a probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 1,57 mm.

Os ventos soprarão a 5,56 m/s e o índice ultravioleta será baixo, com valor de 0,75. No sábado, o dia terá chuva fraca e céu parcialmente nublado, com temperaturas variando entre 25°C de mínima e 27°C de máxima. A umidade do ar estará em 76% e a probabilidade de chuva é de 52%, com volume estimado de 1,11 mm.

Os ventos serão os mais fortes da semana, com velocidade de 7,43 m/s, e o índice ultravioleta será baixo, com valor de 1,0. No domingo, o dia terá chuva fraca e céu parcialmente nublado, com temperaturas variando entre 24°C de mínima e 27°C de máxima. A umidade do ar estará em 70% e a probabilidade de chuva é de 20%, com volume estimado de 0,30 mm.

Os ventos soprarão a 4,92 m/s e o índice ultravioleta será baixo, com valor de 1,0. De acordo com a previsão, o início da semana em Salvador será sem chuva, com céu parcialmente nublado de segunda a quarta-feira e temperaturas estáveis em torno de 25°C. A partir de quinta-feira, 11, a chuva fraca começa a aparecer com baixa probabilidade de 20% e volume de 0,27 mm.

Na sexta-feira, 12, a previsão indica chuva com probabilidade de 100% e volume de 1,57 mm, sendo o dia de maior precipitação da semana. O sábado mantém a tendência de chuva com probabilidade de 52% e 1,11 mm, enquanto o domingo encerra o período com chuva leve e probabilidade de 20%. A umidade do ar eleva-se ao longo da semana, chegando a 76% no sábado.

Os índices ultravioleta mais altos estão previstos para terça e quarta-feira, com valores acima de 8, o que requer atenção ao se expor ao sol nesses dias. Os textos gerados por Inteligência Artificial na CNN Brasil são feitos com base em informações apuradas e checadas por jornalistas

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