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Salas Vence em Interlagos e Massa Busca Justiça pelo Título de 2008

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Salas Vence em Interlagos e Massa Busca Justiça pelo Título de 2008
Stock CarFórmula 1Felipe Massa
📆4/30/2026 11:44 AM
📰Terranoticiasbr
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Guilherme Salas conquista a sétima vitória na Stock Car em Interlagos, enquanto Felipe Massa segue lutando na Justiça da Inglaterra pelo reconhecimento do título mundial de Fórmula 1 de 2008, afetado pelo escândalo do ‘Singapuragate’. Hélio Castroneves também expressa seu desejo de se tornar o maior vencedor da Indy 500.

Guilherme Salas celebra sua sétima vitória na Stock Car em Interlagos, expressando grande satisfação com o resultado. Paralelamente, Hélio Castroneves compartilha sua expectativa de superar o recorde de vitórias na Indy 500 e analisa um possível retorno ao Brasil para competir.

Felipe Massa, completando 45 anos de carreira no automobilismo, equilibra a busca pelo título inédito na Stock Car com a batalha legal na Inglaterra para ser reconhecido como campeão mundial de Fórmula 1 de 2008, em decorrência do escândalo do ‘Singapuragate’. Massa detalha o andamento do processo judicial, que envolve a FIA, a Formula One Management e Bernie Ecclestone, demonstrando confiança na possibilidade de provar a injustiça sofrida em 2008, quando perdeu o título por apenas um ponto para Lewis Hamilton devido a uma manobra orquestrada em Singapura.

Ele relembra o impacto do incidente, que o fez cair da primeira para a 13ª posição na corrida, e a subsequente confirmação do título de Hamilton. Apesar da dor da lembrança, Massa valoriza as inúmeras memórias positivas construídas ao longo de sua trajetória, desde o kart até a Stock Car, incluindo suas primeiras vitórias na F1 e no automobilismo nacional.

Atualmente, Massa ocupa a quinta posição no campeonato da Stock Car, após um fim de semana desafiador em Interlagos, marcado por uma quebra no motor durante a sprint race. Ele ressalta a importância da consistência ao longo da temporada para manter as chances de conquistar o título, reconhecendo que a competição é acirrada e que imprevistos podem acontecer. Rubinho Barrichello, por sua vez, atendeu aos pedidos da equipe e prometeu um churrasco para celebrar o pódio conquistado.

A situação de Massa na Stock Car, embora com um revés recente, continua sendo um foco, enquanto ele aguarda o desenrolar do processo judicial na Inglaterra, buscando justiça para o título que acredita ter sido injustamente negado em 2008. A psicologia também é abordada, mencionando que o distanciamento de familiares com o envelhecimento não indica frieza ou ingratidão, mas sim a busca por autenticidade e a libertação de papéis predefinidos

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Stock Car Fórmula 1 Felipe Massa Guilherme Salas Hélio Castroneves Singapuragate Automobilismo

 

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