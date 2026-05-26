Salário dos professores: valor mínimo passa de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63

O Senado aprovou o projeto que redefine o piso salarial dos professores, com reajuste de 5,4% para 2026, e segue para sanção presidencial.

O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que redefine o piso salarial nacional dos professores da educação básica pública. O texto, que segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estabelece o valor mínimo de R$ 5.130,63 para profissionais com jornada de 40 horas semanais, incluindo professores temporários.

Esse montante representa um aumento de 5,4% em relação ao piso atual de R$ 4.867,77, valor em vigor desde janeiro de 2025. A nova regra altera a fórmula de reajuste anual, que passa a considerar a soma do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) com 50% da média de crescimento real das receitas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) nos cinco anos anteriores.

Segundo o texto aprovado, a fórmula antiga teria resultado em uma recomposição de apenas 0,37%, enquanto o novo modelo garante um reajuste mais robusto e alinhado ao crescimento das receitas do fundo. A mudança visa assegurar ganhos reais para os professores e evitar perdas inflacionárias. A relatora da proposta, a senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO), incluiu o valor nominal do piso diretamente no projeto para evitar disputas judiciais sobre a aplicação da nova regra ainda em 2026.

Em sua justificativa, afirmou: 'Essa medida provisória vem para dar segurança aos professores e também aos gestores, na medida em que define critérios claros em relação ao piso salarial do magistério. Não existe educação de qualidade se os profissionais não forem devidamente valorizados'. O impacto financeiro estimado é de cerca de R$ 6,4 bilhões em 2026, recurso que será aportado pela União para complementar o financiamento dos salários.

Além disso, a relatora incorporou ao texto um pedido do governo para prorrogar até o fim de 2028 o prazo para a União identificar terrenos de sua propriedade em áreas de rios e litoral, medida que pode gerar receitas adicionais para a educação. A senadora destacou que a valorização dos professores é fundamental para a melhoria da qualidade do ensino e que o novo piso representa um avanço histórico para a categoria.

O Fundeb é o principal mecanismo de financiamento da educação pública no Brasil, repassando recursos a estados e municípios para custear a educação básica. Cerca de 70% dos salários dos professores são financiados por esse fundo, cujas receitas cresceram 120% em termos reais entre 2020 e 2026, segundo dados do texto aprovado. Os salários são pagos pelas redes estaduais e municipais de ensino, com recursos do Fundeb e complementações da União em alguns casos.

O piso salarial nacional é o valor mínimo que os profissionais da educação básica pública devem receber, e sua atualização periódica é essencial para garantir condições dignas de trabalho e atrair novos talentos para a carreira do magistério. A aprovação do projeto reforça o compromisso do governo e do Congresso com a educação pública e com a valorização dos professores, pilares para o desenvolvimento do país.

O novo piso entra em vigor em 1º de janeiro de 2026 e deverá ser pago por todos os estados e municípios que adotam o piso nacional. A medida é resultado de um longo debate no Congresso e atende a reivindicações históricas dos sindicatos de professores, que lutavam por uma fórmula de reajuste mais justa e transparente.

Com a aprovação, o Brasil dá um passo importante na direção de uma educação mais equitativa e de qualidade, reconhecendo o papel fundamental dos educadores na formação das futuras gerações





sbtnews / 🏆 25. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Salário Professores Piso Nacional Fundeb Reajuste Educação Básica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Minirreforma chega ao Senado e se somará a propostas eleitorais travadasCasa tem pendente a análise do novo Código Eleitoral e da proposta que acaba com a possibilidade de reeleição e determina pleito unificado no país

Read more »

INSS começa a pagar segunda parcela do 13º salário nesta segunda (25)Beneficiários irão receber a renda mensal mais a gratificação natalina antecipada; veja calendário

Read more »

Marco de concessões e PPPs completa um ano parado no SenadoProjeto considerado estratégico para infraestrutura segue sem previsão de votação; setor cobra avanço e alerta para perda de investimentos no país

Read more »

Senado aprova MP que reajusta salário de professoresIniciativa amplia 5,4% do piso dos professores e muda regra de correção

Read more »