Salão de baile de Trump na Casa Branca pode custar US$ 600 milhões, com verba pública superando doações

Projeto de Trump para salão de baile na Casa Branca pode custar US$ 600 milhões, mais da metade de dinheiro público, segundo Washington Post. Empreiteira estima valor 50% maior que divulgado pelo presidente. Obra inclui hospital subterrâneo e pista de drones.

Um projeto ambicioso do presidente Donald Trump para construir um salão de baile na Casa Branca pode custar até US$ 600 milhões (cerca de R$ 3 bilhões), com mais da metade desse valor proveniente de verbas públicas, segundo revelação do jornal Washington Post .

A estimativa, elaborada pela empreiteira Clark Construction, supera em 50% o montante divulgado anteriormente pelo presidente, que havia anunciado o custo máximo de US$ 400 milhões, supostamente financiado por doações privadas. De acordo com documentos obtidos pelo jornal, o projeto original, apresentado em 2025 como uma iniciativa totalmente privada, previa um gasto de no máximo US$ 200 milhões.

No entanto, o escopo da obra se expandiu consideravelmente, incluindo agora um hospital subterrâneo, uma pista de drones na cobertura e outras melhorias de segurança. A Clark Construction preparou um relatório detalhado em março de 2026, três semanas antes de Trump afirmar publicamente que o custo seria de US$ 400 milhões, estimando o valor total em US$ 600 milhões. O governo já aprovou dezenas de milhões de dólares em pagamentos à empreiteira, conforme registros de faturas.

A polêmica em torno do projeto se intensificou após a autorização para demolição da Ala Leste da Casa Branca, o que gerou protestos de associações de preservação do patrimônio histórico. Um juiz chegou a ordenar a paralisação da obra, mas Trump reassumiu a construção em maio, apresentando um plano ainda mais ambicioso.

O presidente justifica que a Casa Branca precisa de um salão de baile para receber convidados com segurança, citando o cancelamento do tradicional jantar dos correspondentes em abril após um incidente com um homem armado. Enquanto isso, o Congresso destinou US$ 1 bilhão para segurança da residência oficial, criticado pela oposição.

A Casa Branca mantém a versão de que o custo é de US$ 400 milhões, financiado por Trump e doadores, mas os documentos indicam que a maior parte sairá dos cofres públicos





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