Sahara Ocidental: Frente Polisário Considera Autonomia, mas Mantém Esperança na Autodeterminação

Em meio a um conflito de décadas, a Frente Polisário, que representa os refugiados saharauis, considera a autonomia sob Marrocos, mas reafirma o direito à autodeterminação, num cenário de crescente pressão internacional.

A aura de esperança e resistência que envolve cerca de 175.000 saharauis refugiados nos campos de Tindouf, no oeste da Argélia, permanece forte, apesar da crescente espiral de adversidades que enfrentam. Em meio a um conflito que se arrasta por quase cinco décadas, as autoridades da Frente Polisário abraçam agora com mais frequência a possibilidade de autonomia sob a autoridade de Rabat, distanciando-se do discurso de luta armada e oferecendo uma vizinhança baseada na cooperação e na paz.

Um dos objetivos da República Árabe Saharaui Democrática (RASD) é fortalecer as relações com seus vizinhos, incluindo o Reino de Marrocos, para o qual o povo saharaui não será uma fonte de ameaça, mas sim um parceiro disposto à paz e à cooperação. Esta declaração foi feita pelo presidente Brahim Gali ao presidir um desfile militar no campo de Auserd, durante as celebrações do 50º aniversário desta entidade, que não é membro da ONU, mas faz parte da União Africana.

O apoio à causa saharaui tem diminuído e as três rodadas de negociações realizadas nas últimas semanas — duas em Washington e uma em Madri — têm como principal líder, juntamente com a ONU, os Estados Unidos, um país cuja administração está abertamente alinhada com Rabat e seu plano de autonomia, que exclui a independência prevista no processo de descolonização.

Os líderes da Polisário, braço político e militar que lidera o movimento saharaui sem oposição, comentam agora publicamente a possibilidade de autonomia como uma solução possível com mais facilidade do que antes. Ao mesmo tempo, não recorrem mais ao confronto armado como caminho para abordar o conflito, após um recrudescimento dos combates com o exército marroquino em 2020. Em qualquer caso, continuam a defender um processo de autodeterminação que preveja várias possibilidades, incluindo a existência de um Estado independente onde a bandeira marroquina não seja hasteada.

A autonomia como uma opção apresentada ao povo saharaui pode ser discutida e aceita, mas nunca aceitaremos a autonomia como uma solução ditada, única e obrigatória, porque representa uma confiscação do direito inalienável do povo saharaui de escolher livremente o seu futuro, afirma o ministro das Relações Exteriores da Polisário e chefe da delegação negociadora saharaui, Mohamed Yeslem Beissat. Não podemos fazer da independência a única opção, reitera em declarações a vários repórteres espanhóis presentes em Auserd, para onde o EL PAÍS viajou a convite da Polisário.

Apesar de tudo, Beissat agradece o papel dos Estados Unidos porque são das poucas potências que podem obrigar Marrocos a negociar. Não há solução fora das negociações e do diálogo baseado na legalidade, acrescenta, em palavras que deixam para trás a solução por meio das armas que, em seu tempo, liderou junto com seus companheiros, o atual presidente Gali. As partes, comentou o ministro, mantêm contatos na expectativa de uma possível quarta rodada de negociações, embora, por enquanto, não vejam boa fé por parte de Marrocos.

Beissat aproveitou a oportunidade para criticar o governo liderado por Pedro Sánchez: Tarde ou cedo, La Moncloa chegará à conclusão de que ignorar o povo saharaui é um erro crasso. Acrescentou que suas relações são boas com os diferentes atores políticos espanhóis, exceto com algum clã que representa alguns no governo, sem dar nomes. Também Gali, vestindo uniforme camuflado, lançou críticas a Madri durante o desfile militar, após as 50 salvas de honra. O presidente lembrou à Espanha sua responsabilidade jurídica, que não prescreve no final do processo de descolonização.

O sentimento geral da população nas poeirentas ruas dos campos é não ceder e continuar resistindo. Os anos passam, as comunicações melhoram, há mais comércio e negócios e as casas são construídas melhor, mas o objetivo primordial é o retorno a um Saara livre do jugo marroquino. Abdelahi Ahmed Salek, nascido em La Güera (sul do território) em 1975, ano da conhecida Marcha Verde com a qual o rei Hassan II ordenou o ataque popular à colônia espanhola, deixa claro isso. Ele estudou Optometria em Cuba sob Fidel Castro antes de retornar a Auserd e formar uma família. Abdelahi é um cubarahui, como são popularmente conhecidos, assim como Hamudi Mojtar, de 51 anos, um dos responsáveis pelo projeto Ojos del Sahara, que é desenvolvido pelo Centro de Oftalmologia Bachir Saleh, na localidade de Rabuni, onde a Polisário tem seu centro administrativo.

Não temos nada a perder, afirma para enfatizar o ardor com que defendem sua posição em meio à hamada, o terreno pedregoso que os acolhe. A persistência e a resiliência são os alicerces da esperança saharaui.





elpais_brasil / 🏆 21. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sahara Ocidental Frente Polisário Autonomia Autodeterminação Conflito

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Huawei sai na frente e anuncia novo celular dobrável antes de Xiaomi, Samsung e AppleA Polícia Federal confirmou nesta segunda-feira, 13, a prisão de Alexandre Ramagem, ex-chefe da Abin no governo de Jair Bolsonaro, nos Estados Unidos. Segundo o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, a prisão é fruto de uma cooperação internacional entre Brasil e Estados Unidos firmada para o combate ao crime organizado.

Read more »

El Polisario se aleja de la lucha armada en el Sáhara y ofrece a Rabat ser un socio de pazLos refugiados saharauis en los campamentos argelinos no cejan en reclamar un Estado, pero la causa pierde apoyos en la escena internacional después de tres rondas negociadoras y con el plan de autonomía marroquí abriéndose paso

Read more »

Nace un nuevo humedal de 53 hectáreas para las aves migratorias frente a DoñanaEl fondo WWF se une a Ikea para crear una laguna en el Bajo Guadalquivir

Read more »

Saiba quem são os chefs à frente dos únicos restaurantes 3 estrelas no BrasilGuia Michelin divulgou a atualização da lista de estabelecimentos da alta gastromia do Rio e de São Paulo

Read more »

La 080 inaugura su nueva edición frente al mar con una estructura que acoge la pasarelaLa semana de la moda catalana rinde homenaje a Adolfo Domínguez por su 50 aniversario

Read more »

Enquete ‘BBB 26’ atualizada agora indica quem está na frente para sair hojeEliminação desta terça (14) define o top 5 do reality

Read more »