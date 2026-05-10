Sada Cruzeiro conquista decima vez como campeão da Superliga Masculina

O Sada Cruzeiro conquistou sua décima vez de campeão na Superliga Masculina, vencendo o Campinas por 3 sets a 0. Com 10 títulos conquistados, o Cruzeiro é o maior campeão da Superliga e isolou-se no ranking de maiores campeões.

Este domingo (10), o Sada Cruzeiro conquistou sua décima vez de campeão na Superliga Masculina ao derrotar o Campinas por 3 sets a 0 (25/14, 27/25 e 25/21), solidificando sua hegemonia no vôlei nacional.

Com 10 títulos conquistados, o Cruzeiro é o maior campeão da Superliga, o campeonato mais importante do calendário do voleibol brasileiro, nas últimas 14 edições. Atrás do Cruzeiro, o Minas, rival estadual, venceu a Superliga oito vezes, mas desde a temporada 2006/07 vive um hiato. O São Paulo/Banespa, extinto, tem cinco conquistas da Superliga. Com este domingo, o Cruzeiro conquistou o 60º título de sua história, incluindo todas as competições





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