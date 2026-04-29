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Sabatina de Jorge Messias no STF: Governo Confia na Aprovação em Votação Secreta

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Sabatina de Jorge Messias no STF: Governo Confia na Aprovação em Votação Secreta
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📆4/29/2026 11:21 AM
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A indicação de Jorge Messias para o STF enfrenta sabatina na CCJ e votação no plenário do Senado, com o governo alegando ter votos suficientes. A oposição critica a indicação e questiona a imparcialidade do indicado.

A indicação de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal ( STF ) está prestes a ser submetida a uma etapa crucial: a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal.

Caso obtenha aprovação na CCJ, a indicação seguirá para votação no plenário da Casa, onde a aprovação requer o voto favorável de, no mínimo, 41 dos 81 senadores. O governo federal manifesta confiança na obtenção do apoio necessário, contabilizando atualmente o suporte de 45 senadores. É importante ressaltar que a votação tanto na CCJ quanto no plenário será realizada de forma secreta, o que adiciona um elemento de discrição ao processo.

A data da sabatina foi definida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com a possibilidade de a indicação ser votada em plenário ainda nesta quarta-feira, logo após a análise na comissão. O relator da indicação, senador Weverton Rocha, expressou otimismo quanto à aprovação, indicando que o indicado já possui o apoio necessário para alcançar a maioria simples exigida.

No entanto, ele ressaltou a complexidade do cenário político atual, marcado por um acirramento do debate eleitoral, o que torna a divulgação de números precisos mais delicada. Rocha enfatizou que as bases dos senadores já estão politizando uma questão institucional como essa, o que exige cautela e discrição. A indicação de Jorge Messias, no entanto, não é isenta de controvérsias.

Críticos, como o senador Alessandro Vieira, expressam preocupações sobre a possível influência política do indicado e sua capacidade de manter a isenção necessária para um magistrado do STF. Vieira argumenta que Messias atuou politicamente para censurar adversários do governo Lula e nunca demonstrou a imparcialidade esperada de um membro do Judiciário.

Ele considera que a indicação aprofunda o processo de aparelhamento do Estado e ameaça o equilíbrio entre os Poderes, defendendo que o Senado deve reagir para proteger a democracia e restaurar a normalidade democrática. A nomeação de Messias foi anunciada pelo presidente Lula em novembro do ano passado, mas a formalização da indicação ao Congresso ocorreu apenas no início deste mês.

A oposição tem demonstrado forte resistência à indicação, e, à véspera da sabatina, o governo destinou cerca de R$ 12 bilhões em emendas parlamentares, o que levanta questionamentos sobre possíveis manobras para garantir a aprovação do indicado. A alocação de recursos em emendas parlamentares em momentos cruciais como este, inevitavelmente, gera debates sobre a influência do poder executivo sobre o legislativo e a integridade do processo democrático.

A sabatina, portanto, se configura como um momento decisivo para o futuro do STF e para a própria democracia brasileira. A sabatina de Jorge Messias ocorre em um contexto político nacional complexo, marcado por polarização e tensões entre os poderes. A discussão sobre a indicação transcende a esfera jurídica, envolvendo questões de ordem política e ideológica. A preocupação com a independência do Judiciário e a manutenção do equilíbrio entre os poderes são temas centrais no debate.

A votação secreta, embora possa garantir a liberdade de consciência dos senadores, também pode gerar desconfiança e questionamentos sobre a transparência do processo. A alocação de recursos em emendas parlamentares, por sua vez, intensifica o debate sobre a influência do poder executivo sobre o legislativo.

Paralelamente a este cenário político, outras notícias ganham destaque, como a análise psicológica sobre o distanciamento familiar na terceira idade, que desmistifica a ideia de frieza ou ingratidão, revelando que muitas vezes esse afastamento representa a busca por autenticidade e a libertação de papéis impostos. No âmbito do entretenimento, a oferta de R$ 20 milhões por uma mansão luxuosa por Ronaldinho Gaúcho e a subsequente transformação do imóvel em cenário de uma novela histórica demonstram a diversidade de interesses e acontecimentos que compõem o cotidiano brasileiro.

A cobertura midiática desses eventos, em conjunto com a sabatina de Jorge Messias, reflete a complexidade e a dinâmica da sociedade brasileira

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