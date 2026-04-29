Sabatina de Jorge Messias no Senado: O que você precisa saber

Advogado-Geral da União enfrenta sabatina no Senado para assumir vaga no STF. Entenda o processo de aprovação, a trajetória de Messias e os desafios para o governo Lula.

O atual Advogado-Geral da União, Jorge Messias , passou por uma sabatina crucial na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado nesta quarta-feira, 29 de maio.

A sabatina ocorreu em virtude de sua indicação pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar a vaga de Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), deixada pela aposentadoria do Ministro Luís Roberto Barroso. A aprovação de Jorge Messias no Senado é fundamental para a continuidade do trabalho na Corte, e exige o apoio de, no mínimo, 41 dos 81 senadores, representando a maioria absoluta.

O processo de avaliação é rigoroso, começando pela sabatina na CCJ e culminando em uma votação no plenário do Senado. Caso a indicação de Jorge Messias seja rejeitada pelo Senado, a Constituição Federal de 1988 determina que o Presidente da República apresente um novo nome para a vaga, que será submetido ao mesmo processo de aprovação. Se aprovado pela CCJ, a inclusão da matéria na pauta do plenário fica a cargo do Presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

A aprovação final depende do voto favorável da maioria absoluta dos senadores presentes. Uma vez aprovada a indicação, o Senado comunicará a decisão ao Poder Executivo, que providenciará a publicação da nomeação no Diário Oficial da União. Historicamente, o Senado já rejeitou indicações para o STF, um evento raro que ocorreu em 1894, durante o governo do Marechal Floriano Peixoto, com cinco indicações recusadas: Barata Ribeiro, Innocêncio Galvão de Queiroz, Ewerton Quadros, Antônio Sève Navarro e Demosthenes da Silveira Lobo.

Jorge Rodrigo Araújo Messias, com 45 anos e natural de Pernambuco, tem uma trajetória consolidada no serviço público desde 2007, atuando em órgãos como o Banco Central e o BNDES. Sua nomeação como Advogado-Geral da União (AGU) em 2023, no início do terceiro mandato do Presidente Lula, demonstra a confiança depositada nele pelo governo. Messias é considerado um aliado próximo e leal ao Presidente Lula, com raízes que remontam ao governo de Dilma Rousseff.

Durante sua gestão na AGU, ele tem desempenhado um papel central na defesa das instituições democráticas e do próprio STF, especialmente em face de desafios externos, como as ameaças durante o governo Donald Trump nos Estados Unidos. Além disso, liderou ações judiciais em áreas estratégicas para o governo Lula, incluindo a defesa do decreto do IOF e a regulamentação das redes sociais.

Sua atuação na AGU tem sido marcada pela defesa da separação de poderes e pela busca de soluções jurídicas para questões complexas, como a disputa em torno do decreto do IOF, que visava ajustar as contas públicas e gerou um conflito com o Congresso Nacional. A decisão do Ministro Alexandre de Moraes, do STF, de manter a maior parte do decreto, foi vista como uma vitória para o governo e um reconhecimento da importância da atuação da AGU





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