Sabatina de Jorge Messias no Senado: Candidato ao STF Detalha Trajetória e Busca Aprovação

Advogado-geral da União, Jorge Messias, participou de sabatina no Senado como parte do processo de indicação para o Supremo Tribunal Federal. O candidato detalhou sua trajetória profissional e acadêmica, buscando o apoio dos senadores para sua aprovação. A votação está prevista para ocorrer em breve.

A sessão de sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias , no Senado Federal, realizada nesta quarta-feira, dia 29, marcou um momento significativo em sua trajetória e no processo de indicação para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal ( STF ).

O discurso de Messias foi permeado por uma retrospectiva de sua vida profissional e acadêmica, demonstrando a dedicação e o comprometimento que o levaram a este ponto crucial de sua carreira. Em diversos momentos, o candidato a ministro do STF se emocionou, expressando profunda gratidão às autoridades presentes e a todos que o apoiaram ao longo do caminho.

A sabatina, transmitida ao vivo, permitiu que os senadores questionassem Messias sobre suas visões jurídicas, sua postura em relação a temas relevantes para a sociedade brasileira e sua capacidade de exercer o cargo com imparcialidade e responsabilidade. A indicação de Jorge Messias ao STF pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em novembro do ano passado, desencadeou um intenso trabalho de articulação política, com o advogado-geral da União buscando o apoio dos senadores através de reuniões e conversas em seus gabinetes.

A formalização da indicação ocorreu apenas em abril, após um período de análise e avaliação por parte da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O processo de aprovação de um ministro para o STF é rigoroso e exige o cumprimento de diversas etapas. Após a sabatina na CCJ, a indicação de Messias será submetida à votação do plenário do Senado no mesmo dia.

Para ser aprovado, o candidato precisa obter um número mínimo de votos favoráveis, refletindo a confiança dos parlamentares em sua capacidade de integrar a mais alta corte do país. As regras de votação são específicas para cada etapa do processo. Na CCJ, a votação só pode ser iniciada com a presença de pelo menos 14 senadores, e a aprovação requer o voto favorável da maioria dos presentes, em um colegiado composto por 27 membros titulares.

Já no plenário, a votação só começa quando o quórum atinge a presença de 41 senadores, sendo este também o patamar mínimo necessário para a aprovação do nome de Messias. O Senado Federal é composto por 81 parlamentares, o que demonstra a importância de obter um amplo apoio para garantir a aprovação.

A votação em ambas as etapas será realizada de forma secreta, o que significa que não será possível saber como cada senador individualmente votou, apenas o resultado geral da votação. Essa característica visa garantir a liberdade de consciência dos parlamentares e evitar pressões externas. A expectativa em torno da votação é grande, tanto por parte do governo quanto da oposição, e o resultado terá um impacto significativo na composição do STF e na interpretação da Constituição Federal nos próximos anos.

A sabatina de Jorge Messias no Senado foi um evento de grande importância para o cenário jurídico e político brasileiro. A oportunidade de questionar o candidato a ministro do STF permitiu aos senadores avaliar sua postura em relação a temas cruciais para a sociedade, como direitos humanos, liberdade de expressão, combate à corrupção e a defesa da Constituição Federal.

As respostas de Messias foram analisadas com atenção pelos parlamentares, que buscaram identificar sua capacidade de conciliar diferentes visões e de tomar decisões justas e imparciais. A votação que ocorrerá em breve no Senado será um momento decisivo para o futuro do STF e para a consolidação do Estado Democrático de Direito no Brasil.

A aprovação de Jorge Messias representará a continuidade de um projeto de modernização e aprimoramento da Justiça brasileira, enquanto sua rejeição poderá gerar incertezas e questionamentos sobre a independência e a imparcialidade do Poder Judiciário. O debate em torno da indicação de Messias ao STF também reacendeu discussões sobre os critérios para a escolha dos ministros da Suprema Corte, a importância da diversidade na composição do tribunal e a necessidade de garantir a representatividade de diferentes segmentos da sociedade.

A sociedade brasileira acompanha atentamente o desenrolar desse processo, consciente de que a escolha dos ministros do STF terá um impacto duradouro na vida de todos os cidadãos





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jorge Messias STF Sabatina Senado Indicação Supremo Tribunal Federal Luiz Inácio Lula Da Silva

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CCJ do Senado sabatina na quarta-feira (29) Jorge Messias, indicado ao STF; entenda o processoO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.

Read more »

Jorge Messias enfrenta sabatina no Senado para vaga no STF em meio a tensões políticasO advogado-geral da União, Jorge Messias, será sabatinado na CCJ do Senado para concorrer a uma vaga no STF. A votação será secreta e exigirá maioria de votos na comissão e no plenário. A indicação de Messias por Lula gerou uma crise política com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que buscava emplacar um aliado. O governo empenhou R$ 12 bilhões em emendas parlamentares antes da sabatina.

Read more »

Lula formaliza indicação de Jorge Messias para vaga no STF; sabatina no Senado será nesta quartaO ministro da AGU, Jorge Messias, será sabatinado pela CCJ do Senado nesta quarta-feira (29) para ocupar vaga no STF. A votação será apertada e o governo busca apoio de senadores indecisos. A indicação causou desgaste com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Read more »

Senado sabatina Jorge Messias para ministro do STFA Comissão de Constituição e Justiça do Senado realiza nesta quarta-feira a sabatina e votação de Jorge Messias, atual AGU, para ministro do STF. Indicado por Lula, Messias precisa ser aprovado pela CCJ e pelo plenário do Senado. A votação será secreta e requer maioria simples. Renan Filho e Wellington Dias, senadores e ministros em licença, votarão a favor. A reunião da CCJ começa às 9h.

Read more »

Jorge Messias enfrenta sabatina no Senado para vaga no STFO advogado-geral da União, Jorge Messias, será sabatinado pela CCJ do Senado nesta quarta-feira, com expectativas de aprovação após mudanças na composição da comissão. A oposição planeja manifestações durante o processo.

Read more »

Jorge Messias busca perfil discreto no STF e enfrenta sabatina no SenadoAdvogado-geral da União, Jorge Messias, sinaliza intenção de evitar exposição pública como futuro ministro do STF em meio a crise de imagem da corte e pressão de grupos religiosos. Sua sabatina na CCJ do Senado ocorre nesta quarta-feira.

Read more »