Saúde Pública alerta: riscos do uso incorreto de medicamentos

A intoxicação medicamentosa segue entre os principais desafios de saúde pública no Brasil, especialmente entre crianças e idosos. O uso incorreto ou sem orientação profissional pode levar a reações adversas, agravamento de doenças, interações perigosas e até internações.

Automedicação , mistura de remédios e falta de acompanhamento aumentam riscos, principalmente entre crianças e idosos A intoxicação medicamentosa segue entre os principais desafios de saúde pública no Brasil e acende um alerta para os riscos do uso incorreto de medicamentos.

O Ministério da Saúde reforçou recentemente a preocupação com a automedicação e com o consumo inadequado de medicamentos, situações que podem provocar reações adversas, agravamento de doenças, interações perigosas, internações e até mortes





sbtnews / 🏆 25. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Intoxicação Medicamentosa Riscos Do Uso Incorreto De Medicamentos Crianças E Idosos Vulneráveis Automedicação Medicamentos Errados Interações Medicamentosas Bebidas Alcoólicas Suplementos Efeitos Adversos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mulheres insatisfeitas com atendimentos de saúde no BrasilUm novo estudo revelou que as mulheres estão insatisfeitas com os atendimentos de saúde no Brasil, mesmo sendo um grupo muito mais interessado em temas relacionados ao bem-estar. As avaliações negativas sobre o cenário de saúde feminina são uma alta porcentagem, com 43,2% das menções sendo negativas, 33% neutras e apenas 23,8% positivas.

Read more »

Segurança pública: moeda eleitoralNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »

Agência africana de saúde pública anuncia novo surto de Ebola na RD CongoMais de 60 pessoas morreram em 246 casos suspeitos; Centros Africanos de Controle e Prevenção de Doenças afirmaram que a cepa do vírus pode ser diferente dos surtos anteriores

Read more »

Obesidade se torna principal fator de risco à saúde no Brasil | BrasilDiagnóstico é do Estudo Global sobre Carga de Doenças

Read more »