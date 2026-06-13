Saída de presidente da Vale consolida fim da influência de João Vaccari Neto na empresa e no fundo Previ

A renúncia de Walter Stieler da presidência do conselho de administração da Vale, com apoio de aliados do ex-tesoureiro petista João Vaccari Neto, marca o declínio da influência política de Vaccari tanto na mineradora quanto no fundo de pensão Previ. O acordo para a saída de Stieler, que será substituído interinamente por Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira, foi construído após a demissão de João Fukunaga, braço direito de Vaccari na Previ, e reflete uma reconfiguração de poder no fundo e na empresa, com o Bradesco e a Mitsui entre os acionistas que defenderam a mudança. O texto aborda o histórico de desgaste de Vaccari dentro do governo Lula, incluindo auditorias do TCU e a proximidade de Fukunaga com o advogado Tiago Cedraz, e menciona ainda as derrotas recentes do ex-tesoureiro em indicações para o conselho da Previ e para a presidência do órgão.

A renúncia de Walter Stieler da presidência do conselho de administração da Vale , anunciada na última sexta-feira (12) e ainda a ser confirmada em assembleia-geral extraordinária, representa um novo capítulo no gradual esvaziamento da influência do ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto tanto na mineradora quanto no fundo de pensão Previ .

Stieler havia assumido o cargo em abril de 2023 com o apoio expresso de Vaccari e do ex-presidente da Previ João Fukunaga, considerado um aliado próximo do ex-tesoureiro. A saída de Fukunaga da presidência da Previ em outubro do ano passado, após se tornar alvo de um processo de fritura dentro do governo Lula, já havia reduzido a capacidade de Vaccari de manter seus indicados em posições-chave.

Agora, com a exoneração de Stieler, a presença do ex-tesoureiro no colegiado da Vale, empresa onde a Previ é acionista relevante, fica ainda mais reduzida, ao mesmo tempo em que perde força no próprio fundo de pensão, historicamente um reduto político de aliados de Vaccari durante os governos petistas. O consenso para a saída de Stieler foi construído entre os principais acionistas da Vale, incluindo o Bradesco e a Mitsui, e envolveu discussões não apenas sobre a forma da substituição, mas também sobre a escolha de nomes para a vaga.

Para o lugar de Stieler, foi eleito interinamente o conselheiro independente Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira, conhecido como Ollie, que já integrava o colegiado desde 2021. As fontes consultadas destacam que Stieler acumulou desavenças com o alto escalão da companhia ao tentar interferir em atribuições que não cabiam a ele, como a escolha de diretores e outros executivos importantes.

Esse comportamento, considerado invasivo por alguns, acelerou o mal-estar entre os conselheiros e a diretoria, pavimentando o caminho para sua saída. O desgaste da figura de Vaccari no entorno do governo Lula começou a se acentuar em meados do ano passado, quando João Fukunaga passou a ser questionado internamente.

Um dos motivos foi a auditoria do Tribunal de Contas da União sobre o prejuízo de R$ 14 bilhões apresentado pela Previ em 2024, além da proximidade de Fukunaga com o advogado Tiago Cedraz, filho do então ministro do TCU Aroldo Cedraz. Esses fatos teriam irritado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, levando à demissão de Fukunaga da presidência da Previ em outubro.

Apesar disso, ele manteve-se no conselho de administração da Vale até que sua substituição fosse acordada entre os conselheiros independentes, quando foi trocado por Márcio Chiumento. A perda de musculatura política de Vaccari se refletiu também nas recentes tentativas de indicar aliados para posições no fundo Previ. No último ciclo de indicações, ele não conseguiu emplacar o sindicalista Adaedson Bezerra da Costa, integrante da cúpula da Federação Nacional dos Petroleiros (FNP), para o conselho do fundo.

O conselheiro independente Fernando Sá, que tinha o apoio de Vaccari, acabou reeleito. Em 2024, o ex-tesoureiro também fracassou na tentativa de nomear Francisco Alexandre Ferreira para a presidência do órgão. Desde que deixou a presidência da CUT para assumir a Previ, em 2015, João Vaccari Neto foi denunciado pelo Ministério Público por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha no esquema conhecido como Petrolão.

Ele cumpriu parte da pena e deixou a prisão em 2019, no regime semiaberto; mais tarde, sua condenação foi anulada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, mas o episódio consolidou sua imagem como um símbolo dos desvios petistas. Agora, a rede de influência que construiu ao longo de décadas parece perder força nas instituições que antes controlava, sinalizando umavanço de.independentes e de grandes acionistas privados nos espaços antes ocupados por indicações políticas





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