Sósia de Vini Jr se emociona com homenagem da família e projeta Copa do Mundo

Wagner William, o sósia de Vinicius Junior, conta como começou sua trajetória, o reconhecimento de Neymar e Vini Jr, e suas expectativas para a Copa do Mundo, onde estará presente nos Estados Unidos torcendo pelo Brasil.
Wagner William , conhecido como o sósia do jogador Vinicius Junior, emocionou-se ao receber uma homenagem da família antes de um jogo da Seleção Brasileira. O influenciador digital, que acumula mais de oito milhões de seguidores em suas redes sociais, produz conteúdo infantil, esportivo e publicitário, além de atuar como dublê do atleta em comerciais.
Sua história começou de forma inusitada: mineiro de nascimento, Wagner sonhava em ser cantor de pagode e mudou-se para São Paulo há cinco anos em busca da fama. Em 2022, durante a Copa do Mundo, as pessoas começaram a notar sua semelhança com Vini Jr, e um amigo sugeriu que ele explorasse o trabalho de sósia. Um vídeo viralizou, e a partir daí, a carreira deslanchou de forma natural.
O momento mais marcante de sua trajetória foi o reconhecimento de Neymar e do próprio Vini Jr durante um evento. No Tardezinha de 2024, Neymar o filmou e ligou para Vinicius Junior, mostrando a semelhança. Minutos depois, Neymar desceu até onde Wagner estava e pediu uma foto. Esse episódio foi uma virada de chave para o sósia, que viu seu trabalho ganhar ainda mais visibilidade.
Wagner também revelou sua empolgação para a Copa do Mundo, afirmando que acredita no hexacampeonato do Brasil e que Vini Jr será o destaque da Seleção. Ele planeja assistir aos jogos presencialmente nos Estados Unidos, torcendo por um Brasil x Portugal na final ou semifinal, e depois contra a França na decisão. Atualmente, Wagner foca em conteúdo infantil, tendo criado o personagem SuperFut, um herói do futebol que enfrenta vilões.
Ele destaca a importância de inovar nesse segmento, pois nunca viu um herói relacionado ao esporte. Sua trajetória inspira muitos jovens, mostrando que a semelhança com uma celebridade pode abrir portas, desde que haja dedicação e autenticidade. O influenciador pretende continuar expandindo seu trabalho, sempre com responsabilidade, lembrando que é preciso ter mais de 18 anos para participar de atividades de apostas esportivas.
Com seu carisma e criatividade, Wagner William conquistou um espaço único no mundo digital, provando que os sonhos podem se realizar de maneiras inesperadas
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