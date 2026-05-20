São Paulo x Millonarios: Faltas e Jogadas do Jogo

Aqui estão as faltas cometidas e as jogadas do jogo entre São Paulo e Millonarios, incluindo as oportunidades desperdiçadas e as finalizações defendidas.

Falta cometida por Jonathan Calleri ( São Paulo ). Falta cometida por Matheus Dória ( São Paulo ). Enzo Díaz ( São Paulo ) sofre uma falta na lateral esquerda. Início do segundo tempo São Paulo 1, Millonarios 0.

Ferreira (São Paulo) sofre uma falta na lateral esquerda. Jonathan Calleri (São Paulo) sofre uma falta na lateral esquerda. O quarto árbitro anunciou 3 minutos de acréscimo. Finalização defendida em direção ao centro do gol.

David Silva (Millonarios) finalização com o pé esquerdo de muito perto. Assistência de Mateo García com um passe de cabeça. Finalização defendida em direção ao centro do gol. Sebastián Viveros (Millonarios) finalização com o pé direito de fora da área.

Assistência de Rodrigo Contreras. Ferreira (São Paulo) sofre uma falta na lateral esquerda. Oportunidade perdida Luciano (São Paulo), finalização com o pé esquerdo do lado esquerdo da área. Assistência de Danielzinho.

Oportunidade perdida Rodrigo Contreras (Millonarios), finalização com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de Sebastián Viveros. Mateo García (Millonarios) sofre uma falta no campo defensivo. Falta cometida por Matheus Dória (São Paulo).

Oportunidade perdida David Silva (Millonarios), finalização com o pé direito do meio da área. Assistência de Sebastián Viveros com um cruzamento. Sebastián Valencia (Millonarios) sofre uma falta no campo defensivo





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

São Paulo Millonarios Faltas Jogadas Do Jogo Oportunidades Desperdiçadas Finalizações Defendidas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Morumbis, treinos e apresentação: como serão os primeiros dias de Dorival no São PauloDorival Júnior começará oficialmente sua terceira passagem pelo São Paulo nesta segunda-feira (18).

Read more »

São Paulo x Millonarios: onde assistir, horário e escalações do jogo da Sul-AmericanaSão Paulo e Millonarios se enfrentam nesta terça-feira, dia 18 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

Read more »

Quatro homens invadem residência e fazem morador de refém em São Paulo; dois são presosMorador de 50 anos chegava em casa quando foi surpreendido pelos criminosos

Read more »

Ao vivo: São Paulo x Millonarios | CONMEBOL Sul-Americana 2026Acompanhe o jogo São Paulo x Millonarios - CONMEBOL Sul-Americana 2026. Veja os lances, as escalações e as estatísticas em tempo real na CNN Brasil

Read more »