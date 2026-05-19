São Paulo vs Millonarios: Dorival, jovem treinador no pior momento do Tricolor, enfrenta o colombiano no Morumbis

Dorival, o jovem treinador paulista que estreou na Copa Sul-Americana após passar por dois mandatos no comando do Alviverde, volta a assumir a equipe sub-23 do São Paulo em um confronto crucial contra o Millonarios. Dorival terá o desafio de recuperar a confiança da torcida após o péssimo momento do Tricolor, que soma apenas uma vitória em suas últimas seis partidas. Já o Millonarios chega embalado após vencer na rodada anterior – a equipe colombiana, comandada por Alberto Gamero, pode ter uma ou duas mudanças para o duelo no Morumbis. A vitória contra o Millonarios deixaria o São Paulo muito próximo da classificação para a próxima fase da competição continental, além de ser uma etapa para o reencontro da equipe com a torcida do Morumbi, após semanas de forte pressão interna e externa.

Para o confronto diante do Millonarios , válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana . A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

Com retornos importantes, como Alan Franco, Luciano e Calleri, Dorival definiu o time após um dia de treinamento. No gol, Rafael é mantido, enquanto Enzo Diaz, Dória, Alan Franco e Lucas Ramon completam a defesa. O meio-campo será formado por Bobadilla, Danielzinho e Luciano, com Artur, Ferreirinha e Calleri no ataque. A partida marcará a estreia oficial de Dorival nesta terceira passagem pelo clube.

Apresentado nesta segunda-feira (18), o treinador retorna em meio ao pior momento do São Paulo na temporada, com uma sequência de seis jogos sem vitória. Uma vitória diante do Millonarios pode deixar o Tricolor muito próximo da classificação para a próxima fase da competição continental e servir também como ponto de retomada após semanas de forte pressão interna e externa. Do outro lado, o Millonarios chega embalado após vencer na rodada anterior.

A equipe colombiana, comandada por Alberto Gamero, deve ter apenas mudanças pontuais para o duelo n





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