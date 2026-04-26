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São Paulo vence Mirassol em jogo com chance inacreditável desperdiçada

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São Paulo vence Mirassol em jogo com chance inacreditável desperdiçada
São PauloMirassolLuciano
📆4/26/2026 2:24 AM
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O São Paulo derrotou o Mirassol por 1 a 0 em partida disputada em Campinas, com gol de Luciano. A partida foi marcada por uma chance perdida de forma surpreendente por Tiquinho Soares, que poderia ter empatado o jogo nos minutos finais.

O São Paulo Futebol Clube conquistou uma importante vitória fora de casa contra o Mirassol , em um jogo marcado por momentos de tensão e uma chance inacreditável desperdiçada pelo atacante Tiquinho Soares .

A partida, disputada em Campinas, terminou com o placar de 1 a 0 a favor do Tricolor paulista, com o gol da vitória sendo marcado pelo meio-campista Luciano, aos 30 minutos do primeiro tempo. Apesar da vantagem inicial, o São Paulo enfrentou dificuldades em ampliar o placar, com seus atacantes encontrando obstáculos na finalização e sendo frequentemente travados pela defesa adversária.

O Mirassol, por sua vez, apostava em contra-ataques e na esperança de aproveitar eventuais erros do time visitante, criando algumas oportunidades de perigo, incluindo um gol anulado por impedimento de Alesson. O segundo tempo manteve o ritmo da partida, com o São Paulo dominando a posse de bola e buscando incessantemente o segundo gol. Artur, buscando consolidar sua posição como titular, demonstrou dinamismo pelo lado direito do ataque, mas sem conseguir criar oportunidades claras de gol.

A grande emoção da partida, no entanto, reservou-se para os minutos finais. Em uma jogada pela esquerda, Igor Formiga cruzou a bola para a pequena área, encontrando Tiquinho Soares completamente livre, com o goleiro Rafael já fora do gol. O atacante do Mirassol, em uma tentativa de carrinho para completar o lance, inexplicavelmente errou o alvo, desperdiçando uma chance que poderia ter empatado a partida e mudado o destino do jogo.

A reação da torcida do São Paulo nas redes sociais foi imediata, com muitos expressando alívio e até mesmo agradecendo pela oportunidade perdida, brincando que Tiquinho Soares havia, inadvertidamente, salvado o emprego do técnico Roger Machado. A partida ilustrou a importância da precisão e da concentração nos momentos decisivos, e a fragilidade que pode existir mesmo diante de oportunidades aparentemente fáceis.

O gol da vitória, que selou o triunfo do São Paulo, foi uma bela demonstração de jogadas construídas e finalizadas com maestria. Luan, recém-entrado em campo, encontrou Lucca no lado esquerdo, que esperou o momento certo para acionar Wendell em velocidade.

O lateral, partindo em disparada pela linha de fundo, cruzou a bola com precisão para a área, onde o camisa 10, com um toque sutil, mandou a bola para o fundo das redes, garantindo os três pontos para o Tricolor. A vitória representa um passo importante para o São Paulo na competição, consolidando sua posição e elevando a moral da equipe.

A atuação, embora não impecável, demonstrou a capacidade do time de superar obstáculos e buscar a vitória mesmo em momentos de dificuldade. A partida também serviu como um alerta para a necessidade de aprimorar a efetividade nas finalizações e evitar desperdícios de oportunidades cruciais. É fundamental lembrar que o jogo de apostas é restrito a maiores de 18 anos e deve ser praticado com responsabilidade

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