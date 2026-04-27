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São Paulo vence Mirassol e se consolida no G4 do Campeonato Paulista

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São Paulo vence Mirassol e se consolida no G4 do Campeonato Paulista
São PauloMirassolCampeonato Paulista
📆4/27/2026 12:14 PM
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O Tricolor paulista superou o Mirassol em Campinas pela 13ª rodada, com gol de Luciano, e segue firme na busca pela classificação. O Mirassol permanece na zona de rebaixamento.

O São Paulo Futebol Clube assegurou uma importante vitória ao vencer o Mirassol na noite de sábado, 25 de maio, em um jogo disputado no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

A partida, válida pela 13ª rodada do Campeonato Paulista, consolidou a posição do Tricolor no topo da tabela de classificação, enquanto o Mirassol continua a lutar para escapar da zona de rebaixamento. O resultado final foi de 1 a 0 para o São Paulo, com o gol da vitória sendo marcado pelo experiente atacante Luciano, aos 30 minutos do segundo tempo.

A partida demonstrou a persistência do São Paulo em buscar o gol, mesmo diante de uma defesa adversária organizada e de momentos de dificuldade na finalização. O Mirassol, por sua vez, apresentou uma estratégia focada no contra-ataque, mas não conseguiu converter suas oportunidades em gol, tendo um gol anulado por impedimento. A primeira etapa da partida foi marcada por um ritmo intenso e diversas oportunidades de gol para ambas as equipes.

O São Paulo, sob o comando do técnico Roger Machado, demonstrou um domínio territorial significativo, buscando constantemente o ataque. No entanto, a equipe encontrou dificuldades em transformar a posse de bola em finalizações efetivas, com a defesa do Mirassol se mostrando atenta e eficiente em interceptar os ataques. O Mirassol, por outro lado, apostou em jogadas rápidas de contra-ataque, buscando explorar os espaços deixados pela defesa do São Paulo.

Duas oportunidades de destaque foram criadas por Reinaldo e Alesson, sendo que o gol marcado por Alesson foi invalidado pela arbitragem devido à posição irregular do atacante. Apesar da movimentação e das tentativas de ambas as equipes, o primeiro tempo terminou sem que o placar fosse alterado, mantendo a expectativa para a segunda etapa. A torcida presente no Estádio Brinco de Ouro da Princesa incentivou seus times durante toda a primeira etapa, demonstrando o entusiasmo pelo futebol paulista.

O segundo tempo manteve a intensidade da partida, com o São Paulo buscando o gol com ainda mais determinação. A equipe continuou a exercer pressão sobre a defesa do Mirassol, com Artur se destacando como um dos principais jogadores ofensivos, buscando consolidar sua posição como titular. Apesar das investidas ofensivas, o São Paulo encontrou dificuldades em superar a resistência da defesa adversária.

Aos 30 minutos, a persistência do Tricolor foi recompensada com o gol de Luciano, que aproveitou uma oportunidade na área para balançar as redes e garantir a vitória para o São Paulo. O gol de Luciano representou um alívio para a equipe e para a torcida, que comemorou intensamente a conquista dos três pontos.

Após o gol, o São Paulo manteve o controle da partida, buscando ampliar o placar, mas o Mirassol se defendeu com garra, evitando que o Tricolor marcasse mais gols. A partida terminou com a vitória do São Paulo por 1 a 0, consolidando a posição da equipe na tabela de classificação e aumentando a pressão sobre o Mirassol, que permanece na zona de rebaixamento.

O próximo compromisso do São Paulo será em Bragança Paulista, no Estádio do Morumbis, que será palco de um show, no dia 3 de maio, às 16h (horário de Brasília)

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