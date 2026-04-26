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São Paulo vence Mirassol com um gol de Luciano e Roger Machado valoriza o volume de jogo

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São Paulo vence Mirassol com um gol de Luciano e Roger Machado valoriza o volume de jogo
São PauloMirassolRoger Machado
📆4/26/2026 3:56 AM
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Apesar de poucas finalizações certas, o técnico Roger Machado destacou o volume de jogo e as oportunidades criadas pelo São Paulo na vitória contra o Mirassol por 1 a 0.

A partida entre São Paulo e Mirassol chegou ao fim com um panorama ofensivo que gerou debates. O Tricolor finalizou apenas uma vez na meta, um cabeceio decisivo de Luciano que garantiu a vitória .

Apesar do número reduzido de finalizações certas, o técnico Roger Machado enfatizou o volume de jogo construído pela equipe ao longo dos 90 minutos, ressaltando as oportunidades criadas que foram bloqueadas pela defesa adversária ou saíram ligeiramente fora do gol. A análise do treinador aponta para uma performance ofensiva mais robusta do que o placar sugere, considerando as circunstâncias impostas pelo Mirassol e a dificuldade em furar o bloqueio defensivo.

O São Paulo acumulou um total de 17 chutes contra a meta defendida por Walter, sem que o goleiro precisasse realizar qualquer defesa, já que o gol de Luciano foi direto para as redes. Dentro da área do Mirassol, sete chutes foram efetuados, com cinco sendo bloqueados pela defesa e um desviando para fora, este último também executado por Luciano no segundo tempo.

Os dez chutes restantes foram desferidos de fora da área, resultando em seis bloqueios e quatro tentativas que passaram perto das traves. Roger Machado defendeu a importância de considerar as finalizações bloqueadas na avaliação geral do jogo, argumentando que elas representam a chegada da equipe à área adversária e a criação de oportunidades.

Ele discordou da percepção de que o São Paulo não produziu o suficiente em termos de finalizações, afirmando que o time demonstra volume para penetrar na área do oponente. O técnico atribuiu as dificuldades enfrentadas às estratégias defensivas do Mirassol, que impuseram obstáculos à equipe. Ele destacou que a criação de oportunidades, mesmo que bloqueadas, indica um progresso na construção ofensiva e que, com o tempo, a equipe se tornará mais eficiente na conversão dessas chances em gols.

Roger mencionou uma finalização de Arthur que passou raspando a trave como um exemplo de lance que deve ser levado em conta na análise do jogo. Ele enfatizou que não se pode ignorar o esforço e a progressão da equipe na construção das jogadas. Roger Machado também ressaltou a importância da vitória para aliviar a pressão na tabela de classificação, com o São Paulo alcançando 23 pontos, igualando-se a outros concorrentes.

Ele classificou a vitória como estratégica, reconhecendo a qualidade do Mirassol e a dificuldade em superar sua defesa bem organizada. O técnico destacou o controle exercido pela equipe sobre o adversário e o volume de jogo desenvolvido ao longo da partida. Ele admitiu que, em alguns momentos do segundo tempo, a equipe cometeu erros simples e perdeu um pouco o controle emocional, o que afetou o desempenho tático.

Após o gol, Roger explicou que as substituições foram feitas com o objetivo de reforçar a defesa, antecipando a pressão do Mirassol com jogadores mais altos na frente. A escolha de Luan para fortalecer a proteção da defesa no meio-campo foi justificada pela necessidade de conter os cruzamentos e as investidas do adversário. O técnico enfatizou a importância de os jogadores terem seguido o plano tático estabelecido, tanto na defesa quanto no ataque, para garantir a vitória.

Ele reconheceu que nem todos os jogos serão brilhantes, mas que, naquele confronto específico, a equipe venceu por meio do confronto individual e da aplicação de uma estratégia bem definida. A vitória foi vista como um passo importante para consolidar a posição do São Paulo na parte superior da tabela de classificação. Em suma, a análise de Roger Machado sobre a partida contra o Mirassol revela uma perspectiva que vai além do número de finalizações.

Ele valoriza o volume de jogo, a criação de oportunidades e a capacidade da equipe de superar as dificuldades impostas pelo adversário. A vitória foi considerada estratégica e importante para dar uma folga na tabela, mas o técnico enfatiza que a equipe ainda está em construção e que, com o tempo, se tornará mais eficiente na conversão das chances em gols.

A importância da estratégia e do cumprimento do plano tático pelos jogadores também foi destacada, demonstrando a confiança do treinador na capacidade da equipe de se adaptar e superar os desafios. A partida serviu como um aprendizado para o São Paulo, que busca aprimorar seu desempenho ofensivo e consolidar sua posição entre os líderes do campeonato. A análise detalhada de Roger Machado oferece uma visão abrangente do jogo, considerando tanto os aspectos positivos quanto os pontos a serem melhorados.

A vitória sobre o Mirassol, apesar do placar apertado, representa um passo importante na trajetória do São Paulo em busca de seus objetivos na competição. A equipe segue em frente, com a confiança de que, com trabalho e dedicação, poderá alcançar resultados ainda mais expressivos

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