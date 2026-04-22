São Paulo vence, mas pressão sobre Roger Machado persiste

Apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Juventude na Copa do Brasil, o ambiente no São Paulo continua tenso, com críticas à diretoria e pressão sobre o técnico Roger Machado. O time precisa convencer, não apenas vencer, para reconquistar a torcida.
O São Paulo obteve uma vitória magra por 1 a 0 contra o Juventude , abrindo caminho para o jogo de volta na Copa do Brasil.
No entanto, este resultado, apesar de positivo, não conseguiu dissipar a atmosfera de tensão que paira sobre o Estádio do Morumbi. Pelo contrário, a partida expôs uma situação incomum, onde a pressão sobre o técnico Roger Machado permanece alta, mesmo com a equipe alcançando um resultado favorável. Esta dinâmica está intrinsecamente ligada à instabilidade política que assola o clube.
As críticas não se limitam ao desempenho em campo, estendendo-se a membros da diretoria, como Rui Costa, gerando um impacto direto no rendimento da equipe. O ambiente externo, carregado de expectativas e insatisfação, se manifestou em vaias que ecoaram antes mesmo do apito inicial e persistiram ao longo de toda a partida.
A insatisfação da torcida chegou a um ponto crítico, com membros da organizada publicamente exigindo a demissão do executivo, como se a situação de Roger estivesse diretamente ligada a ele, influenciada pela sua participação na contratação do técnico e na dispensa de Hernán Crespo. Analisando o desempenho em campo, o São Paulo apresentou uma estrutura funcional e organizada. A equipe demonstrou domínio territorial, exibiu um volume ofensivo considerável e criou oportunidades suficientes para construir um placar mais expressivo.
A escalação escolhida respondeu positivamente à estratégia de jogo proposta, com desempenhos individuais notáveis. Luciano, o autor do gol decisivo, personificou este contraste: crucial no momento certo, conseguiu transformar as vaias em aplausos em meio ao clima hostil. Outros jogadores, como Arthur, demonstraram consistência dentro do sistema tático, reforçando a ideia de que a equipe possui caminhos bem definidos em termos táticos.
Os números da partida, fornecidos pelo Sofascore, ilustram o domínio do São Paulo: 68% de posse de bola, alto volume ofensivo, 19 finalizações (6 no gol), 13 escanteios e 495 passes, evidenciando controle e presença constante no campo de ataque, refletida também nas 68 ações realizadas no terço final do campo. Contudo, a equipe pecou na efetividade, criando apenas duas grandes chances de gol e desperdiçando ambas, além de ter tido dois chutes na trave e um baixo aproveitamento nos cruzamentos, com apenas 7 cruzamentos certos em 32 tentativas.
Para Roger Machado, a explicação para essa falta de eficiência reside no aspecto psicológico dos jogadores, afetados pelas críticas constantes. Ele enfatizou a importância de separar o ambiente interno, que ele descreve como saudável e comprometido, da pressão externa, que impacta negativamente o desempenho dos atletas. Durante o jogo da Sul-Americana, além das orientações táticas, ele pediu calma ao elenco, percebendo um estado de ansiedade exacerbado devido ao ambiente hostil criado fora do campo.
Roger ressaltou que essa situação é prejudicial para o trabalho e para o São Paulo como um todo, lembrando sua longa trajetória no clube e sua experiência em lidar com momentos de pressão. O São Paulo se encontra em um paradoxo: vence, mas não convence; alcança resultados, mas não traz tranquilidade. A sequência de jogos será crucial para redefinir essa relação, caso ainda exista a possibilidade de construí-la.
Antes de decidir a vaga em Caxias do Sul, no dia 13 de maio, o time enfrentará o Mirassol, em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro, competição onde o trabalho de Roger Machado tem apresentado oscilações significativas. Talvez seja neste campeonato que o técnico possa mudar a percepção da torcida. Mais do que vencer, o São Paulo precisa convencer para diminuir a distância e o clima gelado entre a equipe, o treinador e a torcida.
Conforme as palavras de Roger, o objetivo agora é transformar o sentimento de 'tristeza' que marcou a saída do Morumbi em uma resposta mais positiva para os torcedores
São Paulo Juventude Copa Do Brasil Roger Machado Rui Costa Futebol Morumbi Pressão Torcida
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ex-São Paulo pede que torcida 'deixe Roger Machado trabalhar' e diz que sonha até com título: 'Sabemos das dificuldades, mas...'Ex-São Paulo, Denilson falou sobre a pressão da torcida em cima de Roger Machado
Read more »
Roger Machado e Rui Costa são alvos de protestos antes de jogo do São PauloRoger Machado e Rui Costa foram alvos de protestos no estádio do Morumbis antes da bola rolar no jogo entre São Paulo e Juventude
Read more »
Atitude da torcida do São Paulo com Roger Machado repercute: 'Vergonha'O São Paulo de Roger Machado está enfrentando o Juventude, na noite desta terça-feira, em jogo válido pela quinta fase da Copa do Brasil.
Read more »
Roger Machado lamenta reações da torcida e reafirma confiança no trabalho no São PauloTécnico do São Paulo, Roger Machado, expressou tristeza com as vaias e xingamentos no Morumbi, mas reforçou a união do elenco e a confiança em seu trabalho, apesar da pressão externa. Ele também abordou seu futuro no clube, afirmando que não desistirá e seguirá trabalhando até que a diretoria decida o contrário.
Read more »
Roger Machado explica substituições no São Paulo contra o JuventudeRoger Machado explicou as substituições na vitória do São Paulo contra o Juventude, que geraram reação negativa da torcida presente no Morumbis nesta terça-feira (21)
Read more »
Roger Machado relata surpresa com hostilidade da torcida do São Paulo e reafirma apoio internoO técnico Roger Machado desabafa sobre a forte rejeição da torcida são-paulina, revela respaldo da diretoria e dos jogadores, e admite não compreender a origem da pressão que sofre desde o início do seu trabalho no clube.
Read more »