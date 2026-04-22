São Paulo vence, mas pressão sobre Roger Machado persiste

Apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Juventude na Copa do Brasil, o ambiente no São Paulo continua tenso, com críticas à diretoria e pressão sobre o técnico Roger Machado. O time precisa convencer, não apenas vencer, para reconquistar a torcida.

O São Paulo obteve uma vitória magra por 1 a 0 contra o Juventude , abrindo caminho para o jogo de volta na Copa do Brasil.

No entanto, este resultado, apesar de positivo, não conseguiu dissipar a atmosfera de tensão que paira sobre o Estádio do Morumbi. Pelo contrário, a partida expôs uma situação incomum, onde a pressão sobre o técnico Roger Machado permanece alta, mesmo com a equipe alcançando um resultado favorável. Esta dinâmica está intrinsecamente ligada à instabilidade política que assola o clube.

As críticas não se limitam ao desempenho em campo, estendendo-se a membros da diretoria, como Rui Costa, gerando um impacto direto no rendimento da equipe. O ambiente externo, carregado de expectativas e insatisfação, se manifestou em vaias que ecoaram antes mesmo do apito inicial e persistiram ao longo de toda a partida.

A insatisfação da torcida chegou a um ponto crítico, com membros da organizada publicamente exigindo a demissão do executivo, como se a situação de Roger estivesse diretamente ligada a ele, influenciada pela sua participação na contratação do técnico e na dispensa de Hernán Crespo. Analisando o desempenho em campo, o São Paulo apresentou uma estrutura funcional e organizada. A equipe demonstrou domínio territorial, exibiu um volume ofensivo considerável e criou oportunidades suficientes para construir um placar mais expressivo.

A escalação escolhida respondeu positivamente à estratégia de jogo proposta, com desempenhos individuais notáveis. Luciano, o autor do gol decisivo, personificou este contraste: crucial no momento certo, conseguiu transformar as vaias em aplausos em meio ao clima hostil. Outros jogadores, como Arthur, demonstraram consistência dentro do sistema tático, reforçando a ideia de que a equipe possui caminhos bem definidos em termos táticos.

Os números da partida, fornecidos pelo Sofascore, ilustram o domínio do São Paulo: 68% de posse de bola, alto volume ofensivo, 19 finalizações (6 no gol), 13 escanteios e 495 passes, evidenciando controle e presença constante no campo de ataque, refletida também nas 68 ações realizadas no terço final do campo. Contudo, a equipe pecou na efetividade, criando apenas duas grandes chances de gol e desperdiçando ambas, além de ter tido dois chutes na trave e um baixo aproveitamento nos cruzamentos, com apenas 7 cruzamentos certos em 32 tentativas.

Para Roger Machado, a explicação para essa falta de eficiência reside no aspecto psicológico dos jogadores, afetados pelas críticas constantes. Ele enfatizou a importância de separar o ambiente interno, que ele descreve como saudável e comprometido, da pressão externa, que impacta negativamente o desempenho dos atletas. Durante o jogo da Sul-Americana, além das orientações táticas, ele pediu calma ao elenco, percebendo um estado de ansiedade exacerbado devido ao ambiente hostil criado fora do campo.

Roger ressaltou que essa situação é prejudicial para o trabalho e para o São Paulo como um todo, lembrando sua longa trajetória no clube e sua experiência em lidar com momentos de pressão. O São Paulo se encontra em um paradoxo: vence, mas não convence; alcança resultados, mas não traz tranquilidade. A sequência de jogos será crucial para redefinir essa relação, caso ainda exista a possibilidade de construí-la.

Antes de decidir a vaga em Caxias do Sul, no dia 13 de maio, o time enfrentará o Mirassol, em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro, competição onde o trabalho de Roger Machado tem apresentado oscilações significativas. Talvez seja neste campeonato que o técnico possa mudar a percepção da torcida. Mais do que vencer, o São Paulo precisa convencer para diminuir a distância e o clima gelado entre a equipe, o treinador e a torcida.

Conforme as palavras de Roger, o objetivo agora é transformar o sentimento de 'tristeza' que marcou a saída do Morumbi em uma resposta mais positiva para os torcedores





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