São Paulo tem de museus a bares com programação especial para a estreia do Brasil na Copa

A capital paulista oferece diversas opções para acompanhar o primeiro jogo da Seleção, incluindo experiências imersivas gratuitas, festivais de música e bares com cardápio temático.

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol Feminino, marcada para este sábado (13), promete transformar São Paulo em um grande palco de celebração esportiva.

A capital paulista oferece uma multiplicidade de locais para acompanhar a partida contra Marrocos, contemplando diferentes perfis de torcedores. As opções vão desde transmissões em museus e festivais de música até bares tradicionais e espaços com experiências imersivas, garantindo alternativas para famílias, grupos que buscam uma celebração com pagode e samba, torcedores ávidos por interatividade e até o público LGBTQIAPN+.

O g1 compilou uma lista de sugestões por diversas regiões da cidade para quem ainda não escolheu onde vibrar com o primeiro jogo do Brasil no torneio. Um dos destaques é a Arena Globo, instalada na Marquise do Parque Ibirapuera. O espaço oferece transmissões ao vivo, mais de 20 atrações interativas e experiências imersivas gratuitas dedicadas ao futebol.

Entre os pontos altos estão o Hub da Seleção Brasileira, com conteúdo imersivo sobre a trajetória da equipe, o Túnel do Tempo, que resgata momentos marcantes do futebol nacional, e a exposição 5 Estrelas, que exibe camisas das campanhas campeãs do Brasil. Paralelamente, o Museu do Futebol se transforma em uma grande arquibancada, com telões na área externa e no auditório, além de uma programação que inclui filmes, reprises de partidas históricas e atividades sobre a cultura futebolística, tudo gratuito e voltado para toda a família.

Para quem deseja unir futebol e música, o Festival Futebol & Samba é uma opção vibrante. O evento combina transmissões em telões com shows de artistas como Salgadinho e Samba no Gogó, além da participação da bateria da Mocidade Alegre, campeã do Carnaval paulistano. As apresentações iniciam antes do jogo e se estendem após a partida. Tradicionais bares também entram no clima.

O Bar Brahma, no centro, planeca transmissões com samba e pagode, tendo como atração o cantor Naninha para o aquecimento e a bateria Show de Ritmo após o jogo. A casa disponibiliza ainda opção de open bar e open food por R$ 290. Já a Cervejaria Central, na Barra Funda, aposta em rodas de samba comandadas por Roberra do Pandeiro e pelo Samba da Esquina antes da partida.

Na Casa de Francisca, no Largo da Misericórdia, a transmissão gratuita será precedida pelo Grand Bazaar, com música dos Balcãs e leste europeu. O bar O Pasquim, na Vila Madalena, transmitirá todos os jogos da Copa e preparou uma carta de drinques temáticos inspirados nos países participantes. No Trago Bar, também na Barra Funda, a cada gol do Brasil será servida uma rodada de shots para todos os presentes.

Por fim, o Pirajá promove transmissão com uma feijoada e diversas brincadeiras para a torcida





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