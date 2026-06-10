São Paulo se prepara para a Copa do Mundo 2026 com programação especial em bares e restaurantes

Estabelecimentos gastronômicos da capital paulista criam experiências temáticas para transmitir os jogos, oferecendo drinques especiais, menus comemorativos e promoções exclusivas durante a competição.

A Copa do Mundo de 2026 promete agitar a gastronomia e a vida noturna de São Paulo, com bares, restaurantes e cervejarias preparando programações especiais para transmitir os jogos.

De wine bars e casas de gastronomia francesa a hamburguerias, restaurantes japoneses e endereços comandados por chefs renomados, há opções para todos os estilos de torcida. O Atlântico 212, por exemplo, terá a brasa como protagonista e transmitirá todos os jogos, oferecendo chope Brahma em dose dupla nos dias de partida do Brasil, além de uma carta de minicoquetéis chamada "Seleção do Hexa".

Já o bar de ostras e braseiro mencionado anteriormente (possivelmente o mesmo ou outro local) destaca uma seleção especial de vinhos brasileiros em taça durante os jogos da fase de grupos e uma noite argentina com menu do chef Pablo Inca. Outros estabelecimentos como a Cervejaria Central, o Esquina do Souza, o Gnomo e o Rosewood São Paulo também criaram experiências temáticas, com rodadas duplas de vinho, open bar e food, menus fechados e música ao vivo.

O Expedito Bar, no Campo Belo, aposta em uma combinação de futebol, coquetelaria e música, enquanto a casa na Rua Barão de Tatuí lança drinques especiais a cada jogo, homenageando o Brasil e o adversário. A ideia é transformar cada partida em uma experiência diferente, com promoções, cardápios exclusivos e transmissão em telões





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