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São Paulo repete roteiro preocupante e desmorona no segundo tempo contra o Remo

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São Paulo repete roteiro preocupante e desmorona no segundo tempo contra o Remo
São PauloRemoCampeonato Brasileiro
📆6/1/2026 9:20 AM
📰Lance!
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O São Paulo enfrentou o Remo no Mangueirão e apresentou um desempenho preocupante, com domínio no primeiro tempo mas queda acentuada na segunda etapa. A equipe volta a expor problemas de efetividade e meia de criação, seguindo sem vencer e estacionada na oitava posição.

O São Paulo enfrentou o Remo no estádio Mangueirão e repetiu um roteiro preocupante que tem se tornado quase uma premissa nos últimos jogos. A equipe começou a partida parecendo ter domínio e controle, assustando principalmente com Arthur, que desperdiçou duas boas oportunidades, mas esbarrou na falta de efetividade.

Calleri vive uma fase extremamente complicada e igualou ao pior jejum sem gols de sua carreira. André Silva também pouco ameaçou. O meio-campo ficou bem abaixo, sentindo muito a ausência de jogadores como Marcos Antônio e Bobadilla. O goleiro adversário Ivan, do Remo, fez boas defesas e foi importante para segurar o resultado.

Na volta do intervalo, Dorival Júnior tentou mexer na equipe, colocando Marcos Antônio e promovendo entradas de jogadores da base, mas nada surtiu efeito. O São Paulo praticamente desmontou na etapa final, não ameaçando, não criando e errando demais nas decisões finais. Segundo dados do Sofascore, o time teve desempenho ofensivo mais consistente no primeiro tempo, com 62% de posse de bola, sete finalizações e uma grande chance criada.

No segundo tempo, apesar de manter a posse com 59%, perdeu intensidade, finalizou apenas duas vezes e criou menos perigo. A equipe segue estacionada na oitava colocação e chega para a pausa da Copa do Mundo de Clubes sem qualquer sensação de tranquilidade. Garantido na próxima fase da Copa Sul-Americana, o São Paulo terá um tempo para pensar e volta a jogar somente no dia 22 de julho, contra o Athletico.

Um cenário que começa a repetir padrões perigosos e que já virou tema recorrente nas análises de Dorival Júnior

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São Paulo Remo Campeonato Brasileiro Dorival Júnior Copa Sul-Americana

 

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