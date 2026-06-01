São Paulo repete roteiro preocupante e desmorona no segundo tempo contra o Remo

O São Paulo enfrentou o Remo no Mangueirão e apresentou um desempenho preocupante, com domínio no primeiro tempo mas queda acentuada na segunda etapa. A equipe volta a expor problemas de efetividade e meia de criação, seguindo sem vencer e estacionada na oitava posição.

O São Paulo enfrentou o Remo no estádio Mangueirão e repetiu um roteiro preocupante que tem se tornado quase uma premissa nos últimos jogos. A equipe começou a partida parecendo ter domínio e controle, assustando principalmente com Arthur, que desperdiçou duas boas oportunidades, mas esbarrou na falta de efetividade.

Calleri vive uma fase extremamente complicada e igualou ao pior jejum sem gols de sua carreira. André Silva também pouco ameaçou. O meio-campo ficou bem abaixo, sentindo muito a ausência de jogadores como Marcos Antônio e Bobadilla. O goleiro adversário Ivan, do Remo, fez boas defesas e foi importante para segurar o resultado.

Na volta do intervalo, Dorival Júnior tentou mexer na equipe, colocando Marcos Antônio e promovendo entradas de jogadores da base, mas nada surtiu efeito. O São Paulo praticamente desmontou na etapa final, não ameaçando, não criando e errando demais nas decisões finais. Segundo dados do Sofascore, o time teve desempenho ofensivo mais consistente no primeiro tempo, com 62% de posse de bola, sete finalizações e uma grande chance criada.

No segundo tempo, apesar de manter a posse com 59%, perdeu intensidade, finalizou apenas duas vezes e criou menos perigo. A equipe segue estacionada na oitava colocação e chega para a pausa da Copa do Mundo de Clubes sem qualquer sensação de tranquilidade. Garantido na próxima fase da Copa Sul-Americana, o São Paulo terá um tempo para pensar e volta a jogar somente no dia 22 de julho, contra o Athletico.

Um cenário que começa a repetir padrões perigosos e que já virou tema recorrente nas análises de Dorival Júnior





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

São Paulo Remo Campeonato Brasileiro Dorival Júnior Copa Sul-Americana

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Com gol nos acréscimos, Remo vence o São Paulo no Mangueirão; dê suas notasRemo e São Paulo empataram sem gols pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo deste domingo (31) aconteceu no Mangueirão

Read more »

São Paulo leva gol no fim, perde para Remo e segue sem vencer no BrasileiroClube paulista foi superado pelo time paraense por 1 a 0, no Mangueirão, e aumentou sua sequência sem vitórias no torneio nacional

Read more »

Remo vence São Paulo no Mangueirão com gol nos acréscimos e surpreende no BrasileirãoEm partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Clube do Remo derrotou o São Paulo por 1 a 0 no Estádio Mangueirão, com um gol marcado por Marcelinho nos minutos finais do jogo. A vitória foi uma grande surpresa, pois o São Paulo, apesar da pressão, não conseguiu furar a defesa remista até o lance decisivo, que ocorreu após um cruzamento mal afastado pela zaga tricolor. O goleiro Ivan se destacou com defesas importantes, enquanto a entrada de Marcos Antonio no segundo tempo não alterou o panorama. O resultado coloca o Remo em uma posição melhor na tabela e abala o São Paulo, que perde uma chance de se aproximar do topo.

Read more »

São Paulo perde para o Remo por 1 a 0 na 18ª rodada do Campeonato BrasileiroO São Paulo perdeu para o Remo por 1 a 0 na noite deste domingo, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Remo subiu para 18º lugar, com 18 pontos, enquanto o São Paulo caiu para oitavo lugar, com 25 pontos.

Read more »