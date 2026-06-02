A festa junina acontece no Centro de Tradições Nordestinas (CTN) e reúne apresentações de quadrilhas profissionais, shows ao vivo e experiências que celebram a cultura nordestina em São Paulo.

São Paulo recebe São João de Nóis Tudim com mais de 100 shows e comidas típicas . A festa junina acontece no Centro de Tradições Nordestinas ( CTN ) e reúne apresentações de quadrilhas profissionais , shows ao vivo e experiências que celebram a cultura nordestina em São Paulo .

A programação inclui comidas típicas e atividades para toda a família, e é pet friendly. Além disso, o evento também inclui shows ao vivo, brincadeiras, sorteios e uma extensa oferta de comidas e bebidas típicas. Os ingressos são pagos e incluem um vale-bingo para os visitantes. O Parque Ibirapuera também entra no clima junino com apresentações de quadrilhas profissionais, shows de forró, brincadeiras tradicionais e comidas típicas.

O evento acontece ao ar livre em uma das áreas mais movimentadas do parque. A Paróquia São João de Brito também promove uma programação junina com comidas típicas, música e atividades tradicionais para toda a família. O evento reúne brincadeiras típicas, quadrilhas, apresentações musicais, encontros com a personagem Hello Kitty e barracas gastronômicas.

Além disso, a Paróquia Nossa Senhora Achiropita também promove uma celebração junina na Bela Vista, com comidas típicas, brincadeiras, música ao vivo e atrações para toda a família. O arraial acontece ao longo de quase todo o mês de junho, mantendo o clima das clássicas quermesses de igreja paulistanas





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