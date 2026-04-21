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São Paulo recebe o Juventude no Morumbis em duelo decisivo pela Copa do Brasil

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São Paulo recebe o Juventude no Morumbis em duelo decisivo pela Copa do Brasil
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📆4/21/2026 11:21 PM
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Em busca de reabilitação após derrota no Brasileirão, São Paulo enfrenta o Juventude pela ida da 5ª fase da Copa do Brasil; confira detalhes, prováveis escalações e onde assistir ao vivo.

O estádio do Morumbis será palco, nesta terça-feira, 21, de um confronto decisivo pela rodada de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. O São Paulo , sob pressão após recentes resultados negativos no Campeonato Brasileiro, encara o Juventude em um duelo que promete testar a resiliência do elenco comandado por Roger Machado. A equipe tricolor busca reencontrar o caminho das vitórias após a amarga derrota de virada para o Vasco, em São Januário, por 2 a 1.

Esse revés não apenas interrompeu uma sequência positiva, como também causou uma queda na tabela de classificação do Brasileirão, onde o clube agora ocupa a 4ª colocação. A torcida são-paulina espera uma resposta imediata dentro de casa, onde o apoio da arquibancada é visto como um diferencial fundamental para abrir vantagem no placar agregado antes do confronto decisivo no Rio Grande do Sul. Por outro lado, o Juventude chega a São Paulo com o objetivo de surpreender e manter vivo o sonho de avançar na competição. Atualmente competindo na Série B, onde soma sete pontos em cinco rodadas e ocupa a 11ª posição, a equipe gaúcha encara a Copa do Brasil com extrema seriedade, tratando o torneio não apenas como um desafio esportivo, mas como uma fonte vital de receita financeira. A premiação acumulada até esta fase já garante um alívio aos cofres do clube, e uma possível classificação para as etapas seguintes traria um aporte milionário, estimado em mais R$ 3 milhões. O técnico Maurício Barbieri tem preparado o elenco com foco em uma postura defensiva sólida, tentando explorar eventuais espaços deixados pelo adversário e aproveitar as oportunidades de contra-ataque que o confronto pode oferecer ao longo dos 90 minutos. Para os torcedores que desejam acompanhar o espetáculo, a partida terá transmissão exclusiva através dos canais Sportv e Premiere, a partir das 19h15. As escalações prováveis indicam que ambos os treinadores pretendem colocar em campo o que têm de melhor. Pelo lado do São Paulo, nomes como Calleri e Cauly são as grandes esperanças de gols, enquanto o Juventude aposta na experiência de Alan Kardec no ataque para incomodar a defesa paulista. A equipe de arbitragem será comandada por Lucas Paulo Torezin, do Paraná, que terá o suporte do VAR, operado por Heber Roberto Lopes. Com odds favoráveis ao clube da casa, o favoritismo é claro nas casas de apostas, mas, como o futebol reserva surpresas constantes, o Juventude entra em campo determinado a contrariar as estatísticas e levar um resultado positivo para Caxias do Sul, mantendo a disputa aberta até o apito final da partida de volta

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