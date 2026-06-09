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São Paulo prioriza contratação de zagueiro e negocia com atacante Victor Sá

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São Paulo prioriza contratação de zagueiro e negocia com atacante Victor Sá
São PauloZagueiroVictor Sá
📆6/9/2026 5:56 PM
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O São Paulo busca reforçar a defesa após saídas e afastamentos, priorizando a contratação de um zagueiro. Enquanto isso, negocia com o atacante Victor Sá, que está livre no mercado, mas tem salário elevado.

O São Paulo Futebol Clube está ativo no mercado de transferências , com foco em dois principais alvos: um zagueiro e o atacante Victor Sá . A defesa é considerada uma prioridade após o afastamento de Arboleda e a rescisão de Matheus Dória, sinalizada também pelo técnico Dorival Júnior.

Um dos zagueiros inicialmente visados recuou da proposta, e as negociações não avançaram devido a disagreements salariais. O clube continua a busca por um defensor, avaliando opções no mercado. Paralelamente, o São Paulo avança nas conversas com Victor Sá, atacante que está sem contrato desde 30 de junho, após passagem pelo Krasnodar, da Rússia.

O estafe do jogador vê com bons olhos a proposta tricolor, mas o salário exigido pelo atleta, superior ao padrão do clube, é um entrave a ser superado. As próximas reuniões devem tratar desses detalhes. A janela de transferências do São Paulo tem como moldes a contratação de jogadores livres ou com custos baixos, alinhando-se à estratégia financeira do clube.

A busca por um zagueiro e a possibilidade de acertar com Victor Sá são importantes para reforçar o elenco na sequência da temporada, após um primeiro semestre marcado por eliminações e instabilidade. A pausa para a Copa do Mundo de 2026, que terá recorde de jogadores do Brasileirão, pode ser um período de reformulação e recuperação de confiança para o time

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