São Paulo prepara duas megafestas de rua: Marcha para Jesus e Parada do Orgulho LGBT+ em Corpus Christi 2025

A capital paulista será o cenário da 34ª Marcha para Jesus e da 30ª Parada do Orgulho LGBT+, eventos que atraem milhares de fiéis e ativistas, além de autoridades como o governador Tarcísio de Freitas, o prefeito Ricardo Nunes e pré‑candidatos à presidência Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado.

A celebração do feriado de Corpus Christi em São Paulo será palco de dois dos maiores eventos de rua do país, a 34ª edição da Marcha para Jesus e a 30ª Parada do Orgulho LGBT+.

A Marcha para Jesus terá ponto de partida na Estação da Luz a partir das sete da manhã da quinta‑feira, 4 de junho, e seguirá até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, na zona norte, com início da caminhada marcado para as dez horas. O evento conta com a presença de nomes de peso da música gospel, como Gabriela Rocha, Aline Barros, Renascer Praise, Anderson Freire, Thalles Roberto, Eli Soares, André & Felipe, Jefferson & Suellen, Ton Carfi e Maria Marçal, que devem animar a multidão ao longo do trajeto.

Entre os convidados de honra, estarão o governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), além dos pré‑candidatos à presidência Flávio Bolsonaro (PL‑RJ) e Ronaldo Caiado (PSD‑GO), que aproveitam a ocasião para reforçar alianças políticas e religiosas. A Parada do Orgulho LGBT+ acontecerá no domingo, 7 de junho, a partir das dez horas, na Avenida Paulista, percorrendo a Rua da Consolação.

A programação prevê shows de artistas como Gloria Groove, Pepita, Melody, Jup do Bairro e outras atrações que celebram a diversidade cultural e sexual. A manifestação deverá contar com a participação de lideranças políticas ligadas à causa, entre elas as deputadas federais Erika Hilton (PSOL‑SP), Sâmia Bomfim (PSOL‑SP) e Tabata Amaral (PSB‑SP).

Assim como a Marcha para Jesus, a parada atrai milhares de pessoas, representantes de organizações não‑governamentais, apoiadores e ainda autoridades que utilizam o evento como espaço de diálogo e visibilidade. Ambos os atos são conhecidos por reunir multidões e por exercer influência no cenário político paulista. Na Marcha para Jesus, o governador Tarcísio de Freitas comparece ao quarto ano consecutivo, tendo sancionado leis que declararam o evento e o grupo Renascer Praise como patrimônio cultural imaterial do estado.

O prefeito Ricardo Nunes também costuma aparecer ao lado do governador, sinalizando apoio ao pré‑candidato Flávio Bolsonaro. Além dos mandatários, o ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça, que também é pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e o advogado‑geral da União Jorge Messias, representante próximo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participarão do encontro.

A presença de figuras de diferentes espectros políticos evidencia como a Marcha para Jesus e a Parada do Orgulho LGBT+ se tornaram palcos estratégicos para a articulação de alianças e para a demonstração de apoio a projetos eleitorais que se desenham para as próximas eleições presidenciais





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