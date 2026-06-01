São Paulo perde para o Remo por 1 a 0 na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

O São Paulo perdeu para o Remo por 1 a 0 na noite deste domingo, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Remo subiu para 18º lugar, com 18 pontos, enquanto o São Paulo caiu para oitavo lugar, com 25 pontos.

O São Paulo perdeu para o Remo por 1 a 0, na noite deste domingo, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro . Com o resultado, o Remo subiu para 18º lugar, com 18 pontos, enquanto o São Paulo caiu para oitavo lugar, com 25 pontos.

O gol foi marcado por Marcelinho nos minutos finais do jogo. Dorival, técnico do São Paulo, está sob críticas de torcedores, que acreditam que ele vai rebaixar o time se não mudar sua estratégia, que inclui abraçar jogadores ruins. Alguns torcedores também criticam a saída do jogador Enzo Dias, que não joga bem desde a saída do Crespo, e a presença de Nicolas no time de sub-20.

O jogo começou equilibrado, com a primeira oportunidade perigosa surgindo aos 20 minutos, em finalização de Artur defendida pelo goleiro do Remo, Ivan. Após isso, o São Paulo cresceu no jogo e passou a ter mais oportunidades. No segundo tempo, Marcos Antonio retornou ao time após ficar fora por 12 partidas devido a lesão. Ele ajudou a dar mais fluidez ao meio-campo do São Paulo contra o Remo.

No entanto, o Remo abriu o placar nos acréscimos do segundo tempo, após cruzamento na área, a defesa do São Paulo afastou mal e a bola sobrou para Marcelinho, que finalizou cruzado. O São Paulo reclamou, mas a arbitragem validou a jogada. A partida foi marcada por dificuldades de criação para os dois times, mas o Remo conseguiu marcar o gol que decidiu o jogo





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