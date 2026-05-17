São Paulo lé especialmente frustrante sequência de derrotas, dorival junior volta ao clube depois de uma temporada em Santa Cruz

O São Paulo perdeu mais uma partida no Campeonato Brasileiro, desta vez para o Fluminense. Com seis partidas sem vitória, a equipe tem uma das sequências piores na temporada nas últimas partidas, tendo, antes, um contexto complicado devido à eliminação na Copa do Brasil, protestos da torcida e anúncio do retorno de Dorival Júnior. Os problemas estão em todos os setores, com consequências não positivas.

São Paulo amargou mais uma derrota no Campeonato Brasileiro , desta vez diante do Fluminense, no reencontro com Luis Zubeldía . O Tricolor chegou a seis partidas sem vitória, sua pior sequência na temporada.

Antes de analisar o desempenho em campo, é impossível ignorar o contexto turbulento vivido pelo clube nos últimos dias. A semana foi marcada pela eliminação na Copa do Brasil para uma equipe da Série B, protestos da torcida no CT, a demissão de Roger Machado e o anúncio do retorno de Dorival Júnior, que inicia os trabalhos nesta segunda-feira. O cenário é de reconstrução e pressão imediata.

Com Milton Cruz comandando a equipe interinamente, o São Paulo voltou a apresentar muitos problemas. Com diversos desfalques, especialmente de Calleri e Luciano, a principal mudança foi a utilização de Wendell mais avançado, aberto pela ponta esquerda. Mas as dificuldades apareceram em todos os setores. Defensivamente, os dois gols sofridos ainda no primeiro tempo nasceram de falhas individuais de Sabino e Dória.

Atuando pelo lado direito da zaga, Dória voltou a demonstrar dificuldades de posicionamento. Mais uma vez, o sistema defensivo se mostrou vulnerável e inseguro. Na etapa final, o time retornou sem reação, repetindo erros e demonstrando pouca confiança. A produção ofensiva, até então praticamente inexistente, melhorou com as entradas de Tapia e Luan.

Dória ainda descontou em uma espécie de redenção individual, mas o São Paulo seguiu sem força para transformar a melhora em resultado





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