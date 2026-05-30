São Paulo investiga caso suspeito de Ebola

O Ministério da Saúde informa que foi notificado sobre um caso suspeito de Doença pelo Vírus Ebola (DVE) em um paciente de 37 anos, internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas.

A Secretaria de Saúde de São Paulo está investigando um caso suspeito de Ebola em um homem de 37 anos que recentemente viajou da República Democrática do Congo.

O paciente apresentou sintomas compatíveis com a doença, mas ainda não há confirmação laboratorial. As autoridades avaliam a situação e reforçam o baixo risco de transmissão no Brasil. A investigação é conduzida de forma conjunta pelas equipes de vigilância em saúde dos governos federal, estadual e municipal. O Ministério da Saúde esclarece que o risco de transmissão da doença no Brasil e na América do Sul é considerado baixo.

O país dispõe de protocolos de vigilância, assistência e resposta para a identificação e o manejo oportuno de casos suspeitos. Um surto da doença pelo vírus Bundibugyo continua a crescer rapidamente na República Democrática do Congo e em Uganda, com 906 casos suspeitos e 223 mortes no Congo e 134 casos confirmados, incluindo nove em Uganda, com 18 óbitos causados pela doença nos dois países.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) informou que o surto da doença continua a crescer rapidamente no Congo e em Uganda. A investigação sobre o caso suspeito de Ebola em São Paulo mobiliza a Secretaria de Saúde e o Ministério da Saúde. O paciente foi atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde apresentou febre alta e exames inconclusivos para malária.

Ao chegar à unidade de referência, encontrava-se em estado grave, com diarreia, desorientação e rápida piora clínica, sendo necessária a intubação. A suspeita está relacionada ao quadro clínico apresentado e ao histórico recente de viagem internacional. Os exames seguem em análise





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