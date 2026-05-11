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São Paulo: Governador Tarcísio de Freita S se pronuncia sobre explosão que deixou um morto e feridos

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São Paulo: Governador Tarcísio de Freita S se pronuncia sobre explosão que deixou um morto e feridos
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📆5/11/2026 11:56 PM
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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freita S (Republicanos), se pronunciou sobre uma explosão ocorrida na segunda-feira (11) em uma comunidade no Jaguaré, no município de São Paulo. O incidente foi provocado por uma obra de remanejamento de tubulação de água da Sabesp e deixou um morto e feridos. Segundo a própria companhia, a rede de gás foi atingida durante o serviço.

O governador de São Paulo , Tarcísio de Freita S (Republicanos), se pronunciou sobre uma explosão ocorrida na segunda-feira (11) em uma comunidade no Jaguaré, no município de São Paulo .

O incidente foi provocado por uma obra de remanejamento de tubulação de água da Sabesp e deixou um morto e feridos. Segundo a própria companhia, a rede de gás foi atingida durante o serviço. Em nota, Tarcísio informou que convocou uma reunião no Palácio dos Bandeirantes para tratar do alojamento e acolhimento das pessoas que tiveram suas casas impactadas, além de garantir a segurança de todos e de seus pertences.

Segundo o governador, os prejuízos serão ressarcidos e as residências, recuperadas. Tarcísio também afirmou que a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (ARTESP) já foi acionada para apuração das responsabilidades e aplicação de eventuais sanções.

"Minha total solidariedade aos familiares e amigos do homem que perdeu a vida na explosão ocorrida nesta tarde na comunidade Nossa Senhora das Virtudes II, no Jaguaré, e às três pessoas feridas neste episódio lamentável", afirmou

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