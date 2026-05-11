São Paulo: Forte correlação entre poluição do ar e doenças renais

Um estudo revelou uma forte correlação entre a concentração de material particulado no ar da cidade de São Paulo e doenças renais. A exposição a baixas concentrações desse poluente, mesmo dentro do limite estipulado pela OMS, é suficiente para aumentar o risco de hospitalização em homens por injúria renal aguda.

Um estudo apoiado pela FAPESP e publicado na revista Scientific Reports revelou uma forte correlação entre a concentração de material particulado no ar da cidade de São Paulo, emitido principalmente pela queima de combustíveis por veículos, e doenças renais.

O estudo estimou o risco de internações por três condições renais de acordo com os níveis dessa tipologia de poluição do ar entre 2011 e 2021. Homens, de diferentes faixas etárias, foram os que mostraram maior risco de hospitalização.

Mesmo a exposição a baixas concentrações desse poluente, considerando o limite estipulado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) de 15 micrômetros por metro cúbico (μg/m3) de material particulado fino em 24 horas, é suficiente para aumentar o risco de hospitalização em homens por injúria renal aguda, uma das condições analisadas. O risco não aumenta para mulheres nesse caso.

"A exposição do paulistano a esse material chegou a 65 μg/m3, mais de quatro vezes o máximo tolerável segundo a OMS. No entanto, mesmo concentrações dentro do limite ainda mostraram relação com internações por doenças renais, um resultado que indica a necessidade da intensificação de políticas para redução da poluição do ar", afirma Iara da Silva, primeira autora do estudo, parte de seu doutorado no IAG-USP (Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo) e atualmente realizando pós-doutorado na UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná).

O estudo é parte do projeto "A poluição do ar é o motor do envelhecimento renal prematuro", apoiado pela FAPESP e pela NWO (Organização Neerlandesa para a Pesquisa Científica), coordenado por Lucia Andrade, professora da FM (Faculdade de Medicina) da USP. O trabalho teve ainda apoio da FAPESP por meio do projeto "Área Metropolitana de São Paulo: abordagem integrada mudanças climáticas e qualidade do ar" (Metroclima Masp), coordenado por Maria de Fátima Andrade, professora do IAG-USP





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