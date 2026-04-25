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São Paulo enfrenta o Mirassol em Campinas pela 13ª rodada do Brasileirão

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São Paulo enfrenta o Mirassol em Campinas pela 13ª rodada do Brasileirão
São PauloMirassolCampeonato Brasileiro
📆4/25/2026 2:09 PM
📰CNNBrasil
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O São Paulo busca se recuperar de derrotas recentes contra o Mirassol, em partida disputada no Brinco de Ouro da Princesa devido a um show no Morumbis. A partida é crucial para ambos os times, que buscam melhorar suas posições na tabela.

O Campeonato Brasileiro se aproxima da metade da temporada e a 13ª rodada traz um confronto interessante entre São Paulo e Mirassol , marcado para este sábado, dia 25 de maio, às 21h (horário de Brasília).

A partida será disputada no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, uma vez que o Estádio do Morumbis, em São Paulo, estará ocupado com a realização de um show do renomado artista canadense The Weeknd. A mudança de local pode influenciar no desempenho das equipes, já que o São Paulo costuma ter um forte apoio da sua torcida no Morumbis. O Tricolor Paulista entra em campo sob forte pressão, buscando reverter um momento de instabilidade.

As recentes derrotas para Vitória e Vasco no Brasileirão resultaram na queda para a quarta posição na tabela de classificação, com 20 pontos conquistados. A situação tem gerado insatisfação entre os torcedores, que têm demonstrado seu descontentamento com o trabalho do técnico Roger Machado, tanto nos estádios quanto nas redes sociais. A hostilidade da torcida foi evidente mesmo na última terça-feira, durante a vitória do São Paulo sobre o Juventude pela Copa do Brasil, no Morumbis.

A equipe precisa urgentemente de um resultado positivo para acalmar os ânimos e retomar a confiança. A partida contra o Mirassol representa uma oportunidade importante para o São Paulo se reerguer e voltar a brigar pelas primeiras posições do campeonato. A torcida espera um futebol mais consistente e eficiente, capaz de superar as dificuldades e garantir a vitória.

A ausência do Morumbis pode ser um fator motivador para o time, que buscará mostrar sua força e determinação em campo, independentemente do local da partida. A preparação para o confronto tem sido intensa, com o técnico Roger Machado buscando ajustar a equipe e encontrar as melhores soluções para superar as dificuldades. O objetivo é apresentar um São Paulo mais competitivo e confiante, capaz de vencer o Mirassol e tranquilizar a torcida.

O Mirassol, por sua vez, também vive um momento delicado na competição. A equipe comandada por Rafael Guanaes chegou a enfrentar uma sequência de seis derrotas consecutivas no Brasileirão, o que a colocou em uma situação complicada na tabela de classificação.

No entanto, a equipe conseguiu se recuperar recentemente, com uma importante vitória sobre o Internacional por 2 a 1, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Essa vitória trouxe um alívio para o Mirassol e reacendeu a esperança de uma reação na competição. Apesar da recuperação, o time ainda ocupa a 18ª colocação, com apenas nove pontos conquistados.

O Mirassol foi uma das surpresas do Brasileirão de 2025, quando conseguiu uma vaga para a Copa Libertadores, mas nesta temporada tem encontrado dificuldades para repetir o bom desempenho. A equipe precisa de resultados positivos para se afastar da zona de rebaixamento e garantir sua permanência na primeira divisão. O confronto contra o São Paulo representa um desafio importante para o Mirassol, que buscará mostrar sua força e determinação em campo.

A equipe sabe que enfrentar o São Paulo fora de casa não será fácil, mas está confiante de que pode surpreender e conquistar um resultado positivo. A preparação para a partida tem sido focada em fortalecer a defesa e aproveitar as oportunidades de ataque. O técnico Rafael Guanaes espera que o Mirassol possa apresentar um futebol consistente e eficiente, capaz de superar as dificuldades e garantir a vitória.

A torcida do Mirassol espera que a equipe possa repetir o bom desempenho da temporada passada e voltar a brilhar no Campeonato Brasileiro. Em termos de escalações e desfalques, o São Paulo terá o retorno do meio-campista Bobadilla, que estava afastado por conta de um quadro de gastroenterocolite.

No entanto, Ferreira e Lucas continuam como baixas, em fase final de recuperação de lesões. Pablo Maia, que passou por cirurgia para correção de fraturas no nariz e na face, e Marcos Antônio, com lesão no músculo reto femoral da coxa direita, também seguem afastados. A provável escalação do São Paulo é: Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e Wendell (Enzo Díaz); Danielzinho, Bobadilla e Luciano; Artur, Cauly (Lucca) e Calleri, sob o comando do técnico Roger Machado.

Já o Mirassol terá dois desfalques certos para enfrentar o São Paulo: Negueba, com lesão multiligamentar no joelho direito, e Igor Cariús, com lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda. A provável escalação do Mirassol é: Walter; João Victor, Lucas Oliveira e Willian Machado; Igor Formiga, Shaylon, Denilson, José Aldo e Reinaldo; Alesson e André Luis, sob o comando do técnico Rafael Guanaes.

A partida promete ser emocionante, com duas equipes buscando desesperadamente a vitória para melhorar suas posições na tabela de classificação. O confronto entre São Paulo e Mirassol é um dos destaques da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e certamente atrairá a atenção de torcedores e amantes do futebol em todo o país

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