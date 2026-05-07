São Paulo contra O'Higgins: Tricolor tenta driblar baixas para buscar vitória na Copa Sul-Americana

O São Paulo, atualmente com sete desfalques no departamento médico, tenta se manter na liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana, no Chile, nesta quinta-feira (7), às 19h (de Brasília), contra o O'Higgins. O Tricolor ainda pode contar com um dado favorável, já que não perde para times chilenos desde 2008. As baixas são: Lucas Moura, Alan Franco, Rafael Tolói, Maik, Lucas Ramon, Pablo Maia e Marcos Antônio. O jogo será transmitido ao vivo.

O São Paulo , atualmente assombrado por um alto número de jogadores lesionados no departamento médico, tenta driblar as baixas para buscar vitória na Copa Sul-Americana , no Chile, nesta quinta-feira (7), às 19h (de Brasília), contra o O'Higgins.

Apesar dos sete desfalques, o Tricolor ainda pode contar com um dado favorável, já que não perde para times chilenos desde 2008. As baixas são: Lucas Moura, Alan Franco, Rafael Tolói, Maik, Lucas Ramon, Pablo Maia e Marcos Antônio. Além dos lesionados, o volante Bobadilla será poupado da viagem por risco de lesão. O número de desfalques é o maior da temporada para o São Paulo. O jogo será transmitido ao vivo





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